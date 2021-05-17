كأس رئيس الدولة للجو جيتسو تجمع النخبة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو، عن تنظيم الجولة الأولى من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو يومي الجمعة والسبت المقبلين في أبوظبي، وتعتبر بطولة الكأس الحدث الأغلى على الساحة المحلية، وتشهد هذا العام إضافة مهمة تكمن بإدراج منافسات السيدات ضمن برنامجها الحافل في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة للدور الذي أصبحت تلعبه المرأة الإماراتية على صعيد رياضة الجو جيتسو وغيرها من الرياضات المختلفة. وترحب البطولة بأوسع مشاركة من الرياضيين من مختلف الأوزان للتنافس بنظام الحزام المفتوح ضمن فئات الناشئين (تحت 16 عاماً) والشباب (تحت 18 عاماً) والكبار (فوق 18 عاماً). وقال فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد: «تأتي بطولة صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو في توقيت مثالي، حيث يستعد اللاعبون واللاعبات للمشاركة في مجموعة متنوعة من المنافسات المحلية والعالمية داخل الدولة وخارجها، ومنذ انطلاقة الموسم الرياضي 2021، لم تتوقف عجلة البطولات عن التحرك، وشهدت بطولات الاتحاد إقبالاً كثيفاً من قبل أبرز نجوم اللعبة المحليين والعالميين، وأثبتت أبوظبي من جديد أنها موطن للجو جيتسو، وأظهرت قدرتها الفائقة على استضافة أهم الأحداث والبطولات، لا سيما بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو أبريل الماضي على الرغم من الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم». وتابع الشامسي: "شهدنا مشاركة رائعة في جولات دوريي أم الإمارات وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، ونحن على يقين بأن الكأس الغالية ستشكل منصة لانطلاق المواهب الوطنية التي تتطلع إلى تثبيت قدمها في المنافسة والوقوف على منصات التتويج. وأكّد أن إضافة فئة السيدات إلى منافسات الكأس الغالية يعكس الثقة الكاملة بقدرتها في تعزيز انتشار هذه الرياضة ذات القيم النبيلة، وجهود الاتحاد في ترجمة رؤية القيادة على أرض الواقع. وأوضح أن تمثيل المرأة وتعزيز دورها في القطاعات كافة لطالما حظي بأهمية قصوى لدى القيادة الرشيدة ورؤيتها لمستقبل هذه الرياضة. وتقام منافسات السيدات في اليوم الأول من البطولة الجمعة المقبل، فيما سيشهد اليوم التالي إقامة منافسات الرجال، وذلك في صالة جوجيتسو أرينا في العاصمة أبوظبي. وتقام البطولة وسط إجراءات احترازية، ووفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد لضمان سلامة اللاعبين المشاركين، وتأتي الجولة الافتتاحية لكأس رئيس الدولة في أعقاب ختام الجولات الثلاث من دوري نائب رئيس الدولة ودوري أم الإمارات للجوجيتسو، والتي شهدت مشاركة مئات الرياضيين من جميع أنحاء الدولة.