الرئيس الأرجنتيني يؤكد الجاهزية لاستضافة «كوبا أميركا»

بوينوس أيرس (أ ف ب)

أكّد الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديس، أن بلاده المضيفة لمسابقة كوبا أميركا لكرة القدم مع كولومبيا، جاهزة لاستقبال النهائيات على أرضها على الرغم من تداعيات فيروس كورونا.

وقال الرئيس فرنانديس للقناة المحلية «سي 5 ن»: اتفقنا مع كونميبول «الاتحاد القاري» على تنظيم كوبا أميركا وسنفعل ذلك مع القيود السارية.

وتابع: لقد تمّت استشارتنا ووافقنا على تنظيم البطولة، مع كل العناية المطلوبة، ستكون كوبا أميركا من أجل النقل التلفزيوني، وعلينا أن نشير إلى ذلك، في إشارة إلى إقامة المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير.

وأردف: نحن مستعدون للوفاء بالتزاماتنا في هذه الظروف، أما الباقي فيعتمد على كيفية تطور الأمور وما تريد كولومبيا فعله.

وتخيّم سحابة من الشكّ حول مصير مسابقة كوبا أميركا 2021 المؤجلة من العام الماضي، قبل شهر من موعد انطلاقها، بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في قارة أميركا الجنوبية والتظاهرات العنيفة التي تجتاح كولومبيا، الدولة الثانية المضيفة، على خلفية زيادة ضريبة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة الضريبة على الدخل.

وعلى الرغم من سحب مشروع قانون الإصلاح الضريبي، فإن السخط استمرّ وتحوّل إلى احتجاج أوسع مناهض للحكومة، في بلد يعاني من عنف مستمر وصعوبات اقتصادية فاقمها تفشي فيروس كورونا.

وأدت المواجهات مع قوى الأمن إلى سقوط 42 قتيلاً و1500 جريح. من ناحيتها، تمر الأرجنتين بأصعب ظرف منذ بداية الجائحة، حيث ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 3.3 ملايين حالة إيجابية وأكثر من 70 ألف حالة وفاة.

وحُرم نادي ريفربلايت العريق من خدمات 15 لاعباً في صفوفه، بعدما تبين إصابتهم بفيروس كورونا قبل «سوبر كلاسيكو» أمام المنافس الأبدي بوكا جونيورز، الذي انتهى بفوز الأخير بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 1-1 في ربع نهائي كأس الدوري.

ويراهن «كونميبول» على تلقيح مجتمع كرة القدم الاحترافية في أميركا الجنوبية من خلال توزيع 50 ألف جرعة من اللقاح المضاد للفيروس، مقدمة من شركة الأدوية الصينية «سينوفاك».

وكان الرئيس الأرجنتيني صرح في نهاية أبريل الماضي: لا أريد إفساد فرحة كوبا أميركا، لكن أريد أن نكون عقلانيين جداً، حذرين جداً، على غرار أكثرية دول أميركا الجنوبية، ارتفعت إصابات كورونا في الأرجنتين وكولومبيا، ما أدى إلى إجهاد نظام الرعاية الصحية. وتستضيف الأرجنتين مباريات البطولة في مدن كوردوبا، سانتياجو ديل أستيرو، مندوسا وبوينوس أيرس، فيما تستقبل كولومبيا المنافسات في مدن بارانكيا وميديين وكالي وبوجوتا.

وتنطلق البطولة في 13 يونيو مع لقاء يجمع بين الأرجنتين وتشيلي على ملعب مونومنتال في العاصمة الأرجنتينية، على أن تقام المباراة النهائية في 10 يوليو على ملعب ميتروبوليتانو دي بارانكيا في كولومبيا.

يذكر أنه في العام 2001، استضافت كولومبيا النهائيات على رغم صراعات دامية لعقود مع الميليشيات اليسارية آنذاك، انسحبت الأرجنتين وكندا صاحبة بطاقة دعوة، فحلت بدلاً منهما كوستاريكا وهندوراس، فيما أرسلت البرازيل والأوروجواي تشكيلتين احتياطيين لتقام النهائيات دون مشكلات وتحرز كولومبيا لقبها الأول.