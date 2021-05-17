«أبوظبي للشطرنج» يبحث عن مدير فني جديد

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يدرس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب ذهنية ملفات مدربين روسيا ومولدوفا وأوكرانيا ولاتفيا لاختيار مدير فني جديد للنادي، يخلف الأستاذ الدولي الكبير الهولندي إيفان سوكولوف الذي انتهى عقده في أبريل الماضي، بعد فترة عمل ناجحة قاد فيها الفريق الأول، كما أشرف على بقية فرق النادي السنية.

وكشف حسين عبد الله الخوري رئيس مجلس إدارة النادي، أن التعاقد مع المدير الفني الجديد سيكون قبل نهاية يونيو المقبل، وقال: لدينا عدداً من الخيارات وجميعها من دول متقدمة كثيراً في اللعبة، وبعد التعاقد مع المدرب سيبدأ عمله عن بعد لفترة وجيزة نسبة للظروف الصحية الحالية في العالم، قبل أن يحضر إلى أبوظبي، لمباشرة مهامه من داخل النادي، ونأمل أن نوفق في اختيار اسم صاحب خبرة دولية كبيرة يمكنه أن يساهم في تحقيق المكتسبات الفنية التي حققها النادي خلال الفترة الماضية، ويقود الفريق الأول بشكل خاص لمزيد من النجاحات في الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف الخوري: حالياً التدريبات مستمرة عبر طاقم المدربين الموجود في النادي، الذي يحافظ على نشاط مستمر للاعبيه عن بعد، ونظم العديد من البطولات الدولية والمحلية منذ بدء جائحة كورونا شهدت مشاركة واسعة، ونحن سعداء بالفوائد الفنية التي حققتها وأيضاً بأن النادي رغم الظروف التي تعيشها اللعبة محلياً بسبب عدم وجود مسابقات محلية باستثناء ما تجتهد الأندية في تنظيمه. وأكمل رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج: نأمل أن يشكل مجلس إدارة لاتحاد الشطرنج في أسرع وقت وأن يعاد ترتيب البيت الشطرنجي، وهذا هم يؤرقنا خاصة أن الصورة الآن غير واضحة فيما يتعلق بهذا الأمر. وعن مهرجان أبوظبي للشطرنج الذي أجلت نسخته في عام 2020، قال الخوري: قيام المهرجان مرتبط بشكل أساسي بـ«الجائحة»، ومتى ما تحسن الوضع الصحي، عندها يمكن تحديد موعد للمهرجان الذي نظمت منه 26 نسخة في السنوات الماضية، واكتسب سمعة عالمية، وأصبح قبلة لكبار نجوم الشطرنج في العالم.