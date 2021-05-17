أراوخو يودع لاعبي فلومينينسي قبل القدوم للوصل

رضا سليم (دبي)

تسابق إدارة نادي الوصل الزمن من أجل حسم الصفقات الجديدة للموسم الجديد مبكراً، وترتيب أوراق الفريق مع مدربه البرازيلي هيلمان الذي تبدو بصماته واضحة على الصفقات من خلال أن جميع اللاعبين المرشحين، أو الذين تم الاتفاق معهم، سبق لهم اللعب تحت قيادة المدرب في أندية أخرى، بالإضافة إلى التركيز على استعارة اللاعبين، وهو الأسلوب الأفضل للتخلص من أي لاعب لا يقدم المردود المطلوب مع الفريق. واهتم الإعلام البرازيلي بوداع الأرجواياني ميشيل أراوخو لاعب وسط فريق فلومينينسي، قبل قدومه إلى الوصل بعد موافقة إدارة النادي البرازيلي على إعارته لمدة موسم، حيث يرتبط اللاعب بعقد مع النادي حتى نهاية 2024، وخاض أراوخو التدريب الأخير مع زملائه، وفي نهاية التدريب التقط الصور معهم وودع اللاعبين والجهاز الفني، وهو ما نشره موقع جلوبو سبورت البرازيلي، كما ظهرت صور اللاعب مع زملائه على مواقع التواصل الاجتماعي. ولعب أراوخو (24 عاماً) مع فلومينينسي 43 مباراة منذ انتقاله للفريق في أوائل 2020 وسجل 3 أهداف، وصنع الكثير من الأهداف خلال مسيرته مع الفريق، ويخطط اللاعب للقدوم إلى دبي مع أسرته للعيش معه. من ناحية أخرى، أمهلت إدارة كروزيرو البرازيلي المهاجم ويليام بوتكير فرصة أسبوع للرد النهائي على الموافقة بالإعارة إلى فريق الوصل لمدة عام، خاصة أن الجهاز الفني للفريق بدأ في ترتيب أوراقه والبحث عن مهاجم بديل واستغلال فترة توقف المباريات لترتيب أوراق الفريق.