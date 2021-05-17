أليسون «الأسطوري» يخلط أوراق التأهل إلى «الأبطال»!

علي معالي (دبي)

شهدت الجولة 36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم هدفاً أقل ما يُمكن وصفه بـ«الأسطوري»، عندما سجل أليسون بيكر هدف ليفربول الثاني في الأنفاس الأخيرة من مباراة ضد وست بروميتش، ليصبح أول حارس في تاريخ ليفربول منذ تأسيسه عام 1892 يسجل في مباراة رسمية.

وربما يعتبر الهدف الذي وضعه أليسون برأسه وانتهت المباراة بفوز ليفربول 2-1، الأغلى في مسيرة «الريدز» هذا الموسم، لأنه قد يضعه ضمن الفرق الـ4 التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة.

ودخل الحارس البرازيلي المتألق أليسون في قائمة مصغرة من الحراس الذين تمكنوا من تسجيل الأهداف في تاريخ «البريميرليج» عامة، والتي تضم 5 أسماء إلى جانب البرازيلي، وهم: الأسطورة الدنماركي بيتر شمايكل، والأميركي براد فريدل، والإنجليزي بول روبنسون، والأميركي تيم هاوارد، والبوسني أسمير بيجوفيتش وينضم أليسون أيضاً بهذا الهدف التاريخي لقائمة الحراس الذين نجحوا في الصناعة والتسجيل لأنديتهم في الدوري الإنجليزي رفقة كل من بيتر شمايكل، بول روبنسون، تيم هوارد.

وفيما يخص الفرق التي تتسابق على بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا، فقد باتت الأمور معقدة بين 3 فرق (ليستر سيتي، تشيلسي، ليفربول) ليصعد اثنان رفقة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد للمشاركة في نسخة دوري أبطال أوروبا المقبلة، ويحتل «الثعالب» المركز الثالث بـ66 نقطة، و«البلوز» رابعاً 64 نقطة، و«الريدز» في المركز الخامس 63 نقطة.

وتبقى لكل فريق من الفرق الـ3 مباراتان، ليستر سيتي يذهب إلى ملعب ستامفورد بريدج لمواجهة تشيلسي، ثم يستضيف على ملعبه فريق توتنهام، بينما تشيلسي سيلعب على أرضه أمام ليستر سيتي، ثم يذهب لمواجهة أستون فيلا خارج الديار.

ويلعب ليفربول أمام بيرنلي خارج الديار، ثم يلتقي في أنفيلد مع كريستال بالاس وهو بحاجة للفوز في المباراتين لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكي يصل للنقطة 69، بينما يضمن خسارة تشيلسي أو ليستر سيتي النقاط في المواجهة بينهما، مما يعني استحالة عبور الفريقين معاً النقطة 69.

وتشيلسي هو الآخر بحاجة للفوز أمام ليستر سيتي وأستون فيلا لضمان التأهل بالنقطة 70، لأن فوزه أمام ليستر سيتي سوف يجعل أكثر نقطة يصل إليها الفريق هي 69 ويحتاج ليستر سيتي لجمع 4 نقاط من مباراتي تشيلسي وتوتنهام، بهدف الوصول للنقطة 70 التي تمنحه التأهل لدوري الأبطال الأوروبي.