هبوط تورينو في قبضة «الشقيقين إنزاجي»!

رضا سليم (دبي)

ينتظر الدوري الإيطالي تحديد الفريق الثالث الهابط لدوري الدرجة الثانية مع بارما وكروتوني، وينحصر الهبوط بين بينفينتو وتورينو رغم أفضلية الأخيرة بفارق 3 نقاط، إلا أنه يقع في قبضة الشقيقين سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو وفيليبو إنزاجي مدرب بينفينتو، حيث يواجه تورينو الفريقين في آخر مباراتين له في الدوري.

ويستضيف فريق لاتسيو الذي يقوده المدرب سيموني إنزاجي غداً «الاثنين» فريق تورينو في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 25 للدوري الإيطالي، وهي المباراة التي ستحدد مصير تورينو في البقاء أو انتظار الحسم في الجولة 38.

وتنتظر الجولة الأخيرة من «الكالشيو»، التي ستقام يوم 23 مايو الجاري مواجهة تجمع بين تورينو وبينفينتو الذي يقوده فيليبو إنزاجي بملعب الأول، وينتظر فيليبو هدية من شقيقه سيموني بالفوز على تورينو في مباراة الغد من أجل تجديد أمل فريقه في البقاء.

ويحتل تورينو المركز 17 برصيد 35 نقطة، فيما يحتل بينفينتو المركز الثامن عشر برصيد 32 نقطة وفي حالة فوز لاتسيو على تورينو في المباراة المؤجلة، ستكون الفرصة متاحة أمام بينفينتو للبقاء المشروط بالفوز على تورينو في الجولة الأخيرة.

كانت مباراة الذهاب بين بينفينتو وتورينو بملعب الأول قد انتهت بالتعادل 2-2، وفي حالة فوز بينفينتو سيتفوق بفارق المواجهات ويهبط تورينو مع بارما وكروتوني، والذي يحتاج إلى أية نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل للهروب من دوامة الهبوط، خاصة أنه لم يحقق سوى نقطة واحدة في أخر 3 جولات بتعادل وحيد وخسارتين.

وتفوق سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو على شقيقه فيليبو إنزاجي مدرب بينفينتو في مباراتي الذهاب والعودة في الدوري، كما تفوق أيضاً على تورينو في مباراة الذهاب، وسيحدد سيموني مصيره شقيقه بالاستمرار في «الكالشيو» أو الهبوط في المشهد الدرامي.

كان تورينو قد أكد هبوط بارما رسمياً لدوري الدرجة الثانية، عندما فاز عليه في الجولة 34 من الدوري وستحدد مباراة الغد ما إذا كانت سينجو من الهبوط أم ينتظر نفس المصير في الجولة الأخيرة؟