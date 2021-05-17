منتخبنا يدخل مرحلة التركيز استعداداً لتصفيات آسيا

دبي (وام)

يدخل منتخبنا لكرة القدم مرحلة التركيز والحسم، اعتباراً من اليوم في معسكر دبي بعد انضمام لاعبي الوحدة والنصر وشباب الأهلي إلى صفوفه، واكتمال منظومة لاعبيه المختارة من قبل الجهاز الفني قبل خوض مباراته الودية مع منتخب الأردن الاثنين المقبل، استعداداً لخوض منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات المونديال 2022، وأمم آسيا 2023، والتي ستستضيفها دبي خلال الفترة من 3 إلى 15 يونيو المقبل. وأبرز الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنباء تجمع «الأبيض الإماراتي» وبدء تدريباته في دبي، مشيراً إلى أنه يحتل المركز الرابع في المجموعة السابعة، وسيخوض 4 مباريات في غضون 13 يوماً، اعتباراً من المواجهة أمام ماليزيا 3 يونيو، ثم مباراته مع تايلاند 7 يونيو، وإندونيسيا 11 من الشهر نفسه، على أن يختتم المنافسة أمام فيتنام يوم 15 يونيو. وأكد الاتحاد الآسيوي أن المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك يسعى حالياً لاستكمال اختيار التشكيلة النهائية قبل انطلاق المنافسة، على أمل خطف بطاقة التأهل للدور الثالث من تصفيات كأس العالم. ويتأهل للدور الثالث صاحب المركز الأول في المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني. وتستضيف الإمارات المباريات المتبقية للمجموعة السابعة، حيث يمتلك منتخب الإمارات 6 نقاط، متأخراً بفارق 5 نقاط خلف فيتنام المتصدر، علماً بأنه يمتلك مباراة أكثر من باقي فرق المجموعة، وسيخوض مباراة ودية أمام منتخب الأردن الاثنين المقبل.