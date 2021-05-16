الكمالي: جمهور «العنابي» سبب تألقي مع «الأحمر»!



العين (الاتحاد)

هنأ حمدان الكمالي مدافع شباب الأهلي قيادة ومنسوبي شباب الأهلي باللقب العاشر لكأس رئيس الدولة، مؤكداً أن الفريق رد على الجميع داخل الملعب، وخرج من الموسم بـ3 بطولات، وأرجع تألقه مع «الفرسان» إلى الانتقادات التي وجدها من جمهور الوحدة عند رحيله من ناديه السابق، وقال: وجدت الثقة في شباب الأهلي من الإدارة والمدرب مهدي علي، وهذه البطولة الثالثة «فأل خير»، جمهور «العنابي» أوصلني إلى هذا المستوى، وأكدت أنني قادراً على العطاء، وأشكر الجميع في «الفرسان» على هذا الموسم المتميز.

وأضاف: النصر قدم مباراة كبيرة، عند احتساب ضربة الجزاء التي جاء منها هدف الفوز، كنت متوتراً، إلا أن ماجد ناصر طمأنني بأن كارتابيا سيسجل منها، والجميع لهم دور كبير في الإنجاز.