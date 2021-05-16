28 لقباً تزين خزائن «الفرسان»

منير رحومة (دبي)

خلال فترة زمنية لم تتجاوز ثلاثة أشهر و24 يوماً، حصد شباب الأهلي ما لم تحققه العديد من الأندية الأخرى لسنوات طويلة، بالفوز بثلاثة ألقاب مهمة دعمت خزائن النادي، وأكدت أن «قلعة الفرسان» مهد البطولات والتتويجات، وتتصدر مشهد كرة القدم في الدولة.

ومن بين أربعة ألقاب محلية هذا الموسم، انتزع شباب الأهلي ثلاثة كؤوس، وهي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، عندما تغلب في النهائي على منافسه النصر، وسبقها التربع على قمة كأس الخليج العربي، وكأس السوبر، لتتزين خزينة النادي بـ 28 لقبا محلياً وخارجياً، تعكس النجاحات التي تعيشها «قلعة الأبطال».

وبالتتويج باللقب الغالي على حساب «العميد»، يواصل فريق «الفرسان» مطاردة الأرقام القياسية هذا الموسم، تحت قيادة مدربه المهندس مهدي علي، والتي بدأت بكأس السوبر في يناير الماضي، عندما حصد لقبه الخامس، وعزز انفراده بصدارة المتوجين بهذه البطولة في عهد الاحتراف، بفارق لقبين عن العين والوحدة أقرب ملاحقيه.

وأضاف شباب الأهلي الشهر الماضي، لقبه الخامس في كأس الخليج العربي، ليعلن «الفرسان» صدارته للمسابقة، بفارق ثلاثة ألقاب عن الوحدة والنصر أقرب مطارديه.

وعزز شباب الأهلي نجاحاته هذا الموسم، بالحصول على «اللقب العاشر» لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ليواصل «الفرسان» تربعه على قائمة المتوجين بالكأس الغالية، مبتعداً بفارق لقبين عن الشارقة أقرب ملاحقيه.

وكسبت فرقة «الفرسان» الرهان في مختلف النهائيات التي خاضها الفريق هذا الموسم، منتزعة النجومية في موسم استثنائي سيتذكره جمهور شباب الأهلي طويلاً، بفضل اللاعبين المتميزين الذين سطروا النجاحات، سواء المواطنين أو الأجانب، والعمل الكبير الذي قام به المدرب الوطني المهندس مهدي علي، رغم تسلمه المهمة في منتصف الطريق، بالإضافة إلى الرؤية الدقيقة لإدارة شركة الكرة، والتعاقدات الناجحة التي قامت بها لتعزيز الصفوف، من خلال جلب عدد كبير من اللاعبين، الذين أسهموا بأدوار مختلفة في تجاوز «المطبات» خلال الموسم، والوصول إلى منصة التتويج في ثلاث بطولات.

وجاء التتويج بلقب كأس رئيس الدولة «مسك ختام» موسم ناجح بكل المقاييس، حيث كان بمثابة المكافأة المستحقة للاعبين والجهازين الفني والإداري على الجهد الذي بذلوه في الفترة الماضية ، خاصة أن اللقب الغالي أفضل احتفالية تبقى عالقة في أذهان الجميع.

ويملك شباب الأهلي القدرة على دخول تحديات الموسم المقبل بكل قوة، خاصة أن الفريق أصبح مطالباً بالحفاظ على ألقابه الثلاثة، بالإضافة إلى المنافسة على لقب دوري الخليج العربي، بعدما أنهى مشواره بالبطولة خلال الموسم المنتهي في المركز الثالث وله 50 نقطة، بعد الجزيرة البطل وبني ياس الوصيف.

وكما أن «الفرسان» يدخل تحدياً شرساً في العام المقبل، عندما يخوض «غمار» دوري أبطال آسيا، والتي تتطلب المزيد من الجهد، على أمل المنافسة على اللقب، خاصة أن شباب الأهلي يملك العناصر الذين يمكنهم قيادة الفريق إلى أبعد مدى في البطولة القارية.



بطولات شباب الأهلي

عدد الألقاب: 28

كأس رئيس الدولة: 10

كأس الخليج العربي: 5

كأس السوبر: 5

الدوري: 7

السوبر الإماراتي المغربي: 1



