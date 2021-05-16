مهدي يدخل التاريخ من «الباب الواسع»



دبي (الاتحاد)

دخل المهندس مهدي علي مدرب شباب الأهلي التاريخ، عندما قاد «الفرسان» إلى لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لينضم إلى سجل المدربين المواطنين الذين نالوا شرف معانقة اللقب الغالي، وبذلك يكون رابع المدربين المواطنين، في السجل الذهبي للكفاءات الفنية الإماراتية التي حققت الإنجاز الكبير، وذلك بعد أن كان رجب عبدالرحمن صاحب السبق في حصد اللقب عام 1989 مع النصر، ثم نسج على منواله جمعة ربيع عام 2003 مع الشارقة، وعيد باروت عام 2010 مع الإمارات.

وبحصده التتويج الثالث هذا الموسم مع فريق «الفرسان»، يصبح مهدي علي ثاني مدرب يفوز بثلاثة ألقاب من البطولات المحلية مع الأندية، بالتساوي مع رجب عبدالرحمن الذي حقق 3 بطولات مع النصر، وهي كأس رئيس الدولة، وكأس الاتحاد وكأس السوبر.

ويذكر أن مهدي علي انضم إلى شباب الأهلي في ديسمبر الماضي، خلال منتصف الموسم، حقق ثلاثة ألقاب في الدور الثاني للموسم، بداية ببطولة كأس السوبر، ثم كأس الخليج العربي، وختمها بكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وأكد المدرب المواطن أنه لا يقل كفاءة عن الأجانب، وأن النجاحات لا تقتصر فقط على الأجهزة الفنية القادمة من خارج الدولة، وأن الثقة التي تمنحها بعض الإدارات للمدرب المواطن تسهم في تفجير الطاقات، وتحقيق النجاحات، والوصول إلى منصات التتويج.

المدربون المواطنون أبطال الكأس

رجب عبد الرحمن

الفريق: النصر

الموسم: 1988- 1989

النهائي: النصر - الوحدة 1-0

جمعة ربيع

الفريق: الشارقة

الموسم: 2002-2003

النهائي: الشارقة - الوحدة 1-1«6-5»

عيد باروت

الفريق: الإمارات

الموسم: 2009-2010

النهائي: الإمارات- الشباب 3-1

مهدي علي

الفريق: شباب الأهلي

الموسم: 2020-2021

النهائي: شباب الأهلي - النصر 2-1