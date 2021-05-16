أبوالشوارب: النصر تعرض لظلم واضح من التحكيم

العين (الاتحاد)

وجه عبد الرحمن أبوالشوارب رئيس شركة النصر لكرة القدم نقداً شديداً لطاقم تحكيم نهائي الكأس، ووصفه بـ «الظالم» الذي أضاع مجهود الإدارة والفريق طوال الموسم، مؤكداً أن «العميد» تعرض لظلم كبير في البطولة، وليس النهائي فقط، بل في نصف النهائي أيضاً عندما تم إنذار 4 لاعبين من الفريق.

وقال أبوالشوارب: النصر تعرض لظلم واضح، وخرج من البطولة بأخطاء التحكيم، هناك ما لا يريد أن يحقق «العميد» بطولة، الفريق والإدارة بذلا مجهوداً، إلا أن كل ذلك ضاع بـ«فعل فاعل»، في الدور نصف النهائي منحوا 4 لاعبين إنذارات، والآن الجميع شاهد ضربة الجزاء، لا يوجد ما نفعله، وحتى لو قمنا بالشكوى لاتحاد الكرة، فإن المباراة لن تعاد.

وأضاف: راضون عن الأداء ورغم بالنقص العددي النصر كان موجوداً ونداً قوياً، إلا أن التحكيم لم يرد له الفوز.