شباب الأهلي يحتفظ بالكأس الغالية للمرة الثانية بعد 45 عاماً

دبي (الاتحاد)

بعد انتظار 45 عاماً ، كرر شباب الأهلي الاحتفاظ بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث توج بالكأس الغالية عام 2019، واحتفظ بها عام 2021، بالفوز على النصر في المباراة النهائية التي جرت على استاد هزاع بن زايد بالعين، علماً أن «نسخة 2020» تم إلغاؤها خلال الموسم الماضي بسبب «جائحة كورونا».

وهذه المرة الثانية التي يحتفظ فيها فريق «الفرسان» بالكأس الغالية، بعد أن تكرر السيناريو في 1975 و1977، حيث توقفت المسابقة أيضاً عام 1976، وبقي شباب الأهلي البطل لنسختين متتاليتين.

وبذلك يعادل فريق شباب الأهلي إنجاز الشارقة الذي احتفظ باللقب مرتين، المرة الأولى في 1979 و1980، والمرة الثانية في 1982 و1983.

بينما احتفظت ثلاثة أندية باللقب مرة واحدة، وهما النصر في 1985 و1986، والعين في 2005 و2006، والجزيرة في 2011 و2012.

وتعتبر مهمة الاحتفاظ بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة مهمة صعبة، وتتطلب عملاً كبيراً وجهداً مضاعفاً من اللاعبين ومسؤولي الفرق، نظراً للأهمية التي تحظى بها هذه البطولة.

وحقق فريق «الفرسان» مسيرة ناجحة في مسابقة الكأس، حيث فاز على حتا في دور الـ16 بثلاثية نظيفة، وتجاوز الإمارات ممثل الهواة بثنائية في الدور ربع النهائي، قبل أن يزيح بني ياس من المربع الذهبي بهدف نظيف، ويصل إلى المباراة النهائية، ويتوج باللقب على حساب النصر بهدفين مقابل هدف اليوم «الأحد».