«عموري» التتويج مرتين في 90 يوماً

منير رحومة (دبي)

رغم عدم مشاركة عمر عبدالرحمن نجم شباب الأهلي، في أي مباراة، منذ انضمامه إلى فريقه الجديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية، فإنه يعتبر أسعد لاعب، يحقق لقبين خلال 90 يوماً، منذ تعاقده مع «الفرسان»، حيث تُوج بكأس الخليج العربي في 9 أبريل، وأضاف إليه كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ليواصل دعم رصيده من الألقاب، في انتظار عودته إلى «المستطيل الأخضر» والمشاركة في المباريات والمسابقات، وإمتاع الجماهير بفنياته ومهاراته.

ويذكر أن الجهاز الفني لشباب الأهلي بقيادة مهدي علي، كان يعمل طوال الفترة الماضية، على تجهيز «عموري» في أفضل الظروف، حتى يستعيد جاهزيته البدنية والفنية، على أمل الانضمام إلى التشكيلة في الجولات الأخيرة للدوري، أو في نهائي الكأس، إلا أن اللاعب يحتاج إلى المزيد من الوقت، حتى يكون في أفضل حالاته.