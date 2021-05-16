«الأحمر» يؤكد الريادة باللقب العاشر



دبي (الاتحاد)

عزز شباب الأهلي زعامته لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بفوزه على النصر في المباراة النهائية لـ «نسخة 2021»، وحصد لقبه العاشر، منفرداً بصدارة الأندية التي نالت شرف التتويج بالكأس الغالية.

وحصد فريق «الفرسان» الكأس الثالثة في عهد الاحتراف، خلال سنوات 2013 و2019 و2021، مقابل سبعة ألقاب في عهد الهواية سنوات 1975، 1977,1988,1996,2002,2004,2008.

ويذكر أن شباب الأهلي يعتبر أول فريق توج باللقب وآخر من حصد الكأس الغالية في عهد الهواية.

وعمق بذلك فارق الألقاب عن ملاحقيه، مؤكداً أن البطولة الغالية، هدف مهم في أجندة الفريق كل موسم، حيث يعتبر الفوز بلقبها أحلى احتفالية، وأفضل تكريم للاعبين والجهازين الفني والإداري.

كما يمنح الفوز بالكأس بطاقة مباشرة للمشاركة في المسابقة الآسيوية، من دون خوض الدور التمهيدي، ليواصل بذلك فريق «الفرسان» حضوره القاري الموسم المقبل بطموحات كبيرة لتشريف كرة الإمارات، والمنافسة بجدية على الألقاب القارية.

12 بطلاً في سجل الذهب

شباب الأهلي: 10

1975,1977,1988,1996,2002,2004,2008,2013,2019,2021

الشارقة: 8

1979، 1980,1982,1983,1991,1995,1998,2003

العين: 6

1999,2001,2005,2006,2009,2014

النصر: 4

1985,1986,1989,2015

الشباب: 4

1981,1990,1994,1997

الجزيرة: 3

2011,2012,2016

الوصل: 2

1987,2007

الوحدة: 2

2000,2017

الشعب: 1

1993

بني ياس: 1

1992

عجمان: 1

1984

الإمارات: 1

2010