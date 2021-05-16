فرحة استثنائية بـ «الثلاثية الثالثة»



دبي (الاتحاد)

عاش لاعبو شباب الأهلي والجهازان الفني والجماهير، فرحة استثنائية بعد صافرة الحكم عمار الجنيبي وإعلان «الفرسان» بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث انضمت الكأس الغالية، إلى اللقبين اللذين توج بهما الفريق، وهما كأس السوبر في يناير الماضي، وكأس الخليج العربي الشهر الماضي، وبذلك يحرز «الثلاثية» للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن حقق في موسم 2013-2014 لقب الدوري، وكأس السوبر، وكأس الخليج العربي.

وفي موسم 2016-2017 السوبر المغربي الإماراتي، والسوبر المحلي، وكأس الخليج العربي.

وفي موسم 2020-2021 كأس السوبر، وكأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ورصع اللاعبون سجلهم الشخصي بألقاب غالية، ستكون أكبر دفعة معنوية في بقية مشوارهم، لمواصلة حصد الإنجازات، والمنافسة على جميع البطولات، على أمل إضافة لقب دوري الخليج العربي إلى سجله إنجازاتهم.

الألقاب الثلاثية



موسم 2013-2014

الدوري وكأس السوبر وكأس الخليج العربي

موسم 2016-2017

السوبر المغربي الإماراتي، والسوبر المحلي، وكأس الخليج العربي

موسم 2020-2021

كأس السوبر، وكأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة