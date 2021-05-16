أوليفيرا يفوز بـ«القاضية» في «يو إف سي»

هيوستين (الاتحاد)

نجح تشارلز أوليفيرا في التصدّي لهجمات مايكل تشاندلر القوية حتى نهاية الجولة الأولى من اللقاء الرئيسي في بطولة «يو إف سي 262» ضمن واحد من أعنف النزالات التي شهدتها البطولة مؤخراً بجولتها الثانية التي أقيمت في ساعة مبكرة صباح اليوم بتوقيت الإمارات، وعاد البرازيلي أوليفيرا ثائراً ليُسقط تشاندلر بلكمة خطافية يسرى، قبل توجيه وابل من اللكمات إليه، مما أجبر حكم النزال، دان ميراجليوتا، على إنهاء النزال بعد 19 ثانية فقط من بداية الجولة، ليتوج بعدها أوليفيرا بلقب بطولة «يو إف سي» للوزن الخفيف. وبعد 28 نزالاً و11 عاماً من التدريب والارتقاء على سلّم التصنيفات، استحقّ تشارلز أوليفيرا الانضمام إلى قائمة أبطال «يو إف سي» بعد فوز كبير، يُعد التاسع له على التوالي في بطولات يو إف سي، أمام 16 ألف مشجّع في هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية. وفي تعليقه على هذا الفوز الاستثنائي وتحقيق لقب بطولة الوزن الخفيف، قال تشارلز أوليفيرا.. «اتهمني كثيرون بالجنون عندما دخلت إلى يو إف سي لكنني لم أتنازل عن حلمي في تحطيم الأرقام القياسية وإثبات تفوقي على جميع المنافسين واليوم أصبحت الأفضل من حيث النقاط، والثاني من حيث مكافآت ما بعد النزال، ناهيكم عن دخولي التاريخ من أوسع أبوابه باعتباري البرازيلي الثاني الذي يفوز بلقب بطولة يو إف سي للوزن الخفيف وقبل أن آتي إلى هنا طلبت مني ابنتي أن أحضر لها حزام البطولة وأعود به للمنزل، وها أنا أفي بوعدي لها، وللكثيرين غيرها وأودّ أن أغتنم هذه الفرصة لأقدم شكري لجميع من وثق بقدراتي. أما الآن، فقد حان وقت العودة إلى البرازيل، ومواصلة التدريب». وفي النزال الرئيسي المشترك، تفوّق بينيل داريوش على توني فيرجسون في بطولة «يو إف سي 262» حيث تعرض نجم رياضة الفنون القتالية المختلطة لهزيمته الثالثة على التوالي وظهرت سيطرة داريوش على فيرجسون منذ بداية الجولة الأولى، حيث أخفق نجم «يو إف سي» في تحقيق أي اختراق لدفاعات خصمه، وفي الجولة الثانية، وجّه داريوش ضربةً قاسيةً بكاحل قدمه إلى فيرجسون الذي رفض الاستسلام ولكن قرار الحكام جاء بمنح لقب النزال الرئيسي المشترك في بطولة «يو إف سي 262» لداريوش. وقال داريوش.. «كنت شديد الحرص على التمسّك بالخطة الأصلية والاعتماد على التركيز في الدفاع مع الاعتماد على الخطافيات السريعة وعندما لمست مزيداً من التحسّن في سرعتي وقوتي، أوشكت على التحوّل إلى الهجوم، وأيقنت بأنني لن أفوز بالاعتماد على وضعية الوقوف، ووجدت ثغرة للإطباق على خصره، ومن ثم إسقاطه».