نصف قرن من العطاء في الحفل الباهر لنهائي الكأس

معتز الشامي (العين)

نظم اتحاد الكرة حفلاً باهراً، قبل بداية نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والذي جمع بين شباب الأهلي والنصر، ونال إعجاب الجميع، في ظل التفوق التنظيمي اللافت للحدث، بجانب فقرات الحفل المتميز الذي مزج بين عناصر جديدة وتقنية حديثة، تُقدم للمرة الأولى، كما شهد بعض مقتطفات من كلمات خالدة، قالها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما ظهرت صورته باستخدام التقنيات الحديثة فوق ستاد هزاع بن زايد.

وقدم الحفل صوراً وكلمات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الحفل تعليق بصوت الزميل يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية.



كما حرص الحفل على إظهار النجاح الكبير للإمارات في مكافحة جائحة «كوفيد-19»، وتطعيم كل من يعيش على أرض الإمارات بالتطعيمات المضادة للفيروس، والتي بلغت 11 مليون جرعة، بجانب التوقف عند أبرز النجاحات التي تحققت في مسيرة الدولة، والتي توجت بوصول الإمارات إلى المريخ عام 2021، واختزل الحفل بطريقة إبداعية نجاحات نصف قرن من العطاء في الإمارات في شتى المجالات.



وكان اتحاد الكرة أطلق حملة استثنائية وغير مسبوقة لتغطية النهائي، على مدار الأيام الماضية، كما قدم تسهيلات كبيرة للجماهير التي حضرت للملعب بنسبة 30% من سعة المدرجات، وشهدت المباراة تطبيق الإجراءات لاحترازية الصارمة على الجماهير التي التزمت بالتباعد وبارتداء الكمامات.