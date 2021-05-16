هامبورج يفشل مجدداً في العودة إلى «البوندسليجا»

برلين (د ب أ)

يواجه هامبورج، بطل أوروبا السابق، عامه الرابع في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، بعدما انتهت آماله في الصعود للدرجة الأولى بخسارته المباغتة 2-3 أمام مضيفه أوزنابروك اليوم في المرحلة الثالثة والثلاثين «قبل الأخيرة» للمسابقة.

وتجمد رصيد هامبورج، الذي تلقى خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم، عند 55 نقطة في المركز الخامس بترتيب المسابقة، بفارق ست نقاط خلف جرويتر فورت، صاحب المركز الثالث، الذي يؤهل صاحبه لخوض ملحق الصعود والهبوط مع صاحب المركز السادس عشر «الثالث من القاع» بالدرجة الأولى، وذلك عقب فوز فورت 4-2 على مضيفه بادربورن بالمرحلة ذاتها.

كان هامبورج قد أقال مؤخراً مدربه دانييل تيون، لاعب أوزنابروك السابق، وعين أيقونة النادي هورست هروبيش خلفا له في المباريات الثلاث الأخيرة للفريق بالبطولة.

بدأ هروبيش مسيرته مع هامبورج بالفوز 5-2 على نورمبرج يوم الاثنين الماضي، قبل أن تتسبب خسارة الفريق اليوم في بقائه موسماً آخر بالدرجة الثانية.

وقال جوناس بولدت، المدير الرياضي لهامبورج، في تصريحات لشبكة «سكاي تي في»: هناك خيبة أمل كبيرة، كنا نؤمن بقدرتنا على العودة للدرجة الأولى حتى النهاية لكننا تلقينا أهدافاً سهلة في انعكاس بطريقة ما للأداء خلال الموسم.