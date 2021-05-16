ميلر بطل جائزة فرنسا الكبرى «تحت الأمطار»

لومان (أ ف ب)

أحرز الدراج الأسترالي جاك ميلر، اليوم، لقب جائزة فرنسا الكبرى، المرحلة الخامسة من بطولة العالم للدراجات النارية في فئة «موتو جي بي» على حلبة لومان، متفوقاً على صاحبي الأرض الفرنسي يوهان زاركو ومواطنه فابيو كوارتارارو، فيما استعاد الأخير صدارة الترتيب العام.

وحقق ميلر دراج دوكاتي فوزه الثاني توالياً بعد جائزة إسبانيا على حلبة خيريس، في سباق داهمته الأمطار، ما دفع بالدراجين إلى تبديل دراجاتهم في البداية لاستخدام أخرى مجهزة بإطارات مخصصة للمسارات المبللة، علماً بأن العديد من الدراجين تعرضوا لحالات انزلاق بسبب الظروف الصعبة للحلبة.

وحلّ زاركو (دوكاتي- براماك) ثانياً متأخراً بحوالي 4 ثوانٍ عن ميلر، بعدما رفع من تأديته في القسم الثاني للسباق، فيما وصل كوراتارارو (ياماها) ثالثاً، واستعاد صدارة ترتيب الدراجين برصيد 80 نقطة وبفارق نقطة عن الإيطالي فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي)، رابع الترتيب.

وقال ميلر المنتشي بانتصاره بعد بداية سمحت له بتجاوز كوارتارارو، صاحب أسرع توقيت في التجارب: حلّ الهواء ضيفاً مع الأمطار، واعتقدت أن السباق سيتوقف.

وكان الأسترالي تعرض لعقوبة مزدوجة خلال السباق، بعدما تجاوز معدل السرعة القانوني في الممر المؤدي إلى منصات الانطلاق عندما دخل لتبديل دراجته.