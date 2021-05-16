نابولي يُبعد خطر يوفنتوس ويعزز حظوظه في «الأبطال»

روما (أ ف ب)

عزز نابولي حظوظه، بانتزاع بطاقة مؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد فوزه على مضيفه فيورنتينا 2-0، ضمن منافسات المرحلة 37 من الدوري الإيطالي.

وصعد نابولي للمركز الثالث موقتاً برصيد 76 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن ميلان المتراجع للمركز الرابع. في المقابل، تراجع يوفنتوس الفائز على المتوج حديثاً إنتر ميلان 3-2 السبت، للمركز الخامس وبات مهدداً بالغياب عن المسابقة القارية الأم، بانتظار نتائج المرحلة الأخيرة.

وكان أتلانتا الثاني (78) الفائز على مضيفه جنوى 4-3 السبت، ضمن تأهله إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل. ويستقبل نابولي منافسه هيلاس فيرونا في الأسبوع الأخير، فيما يحل يوفنتوس ضيفاً على بولونيا في مباراة لا مجال للخطأ فيها، حيث من الممكن أن يغيب في حال أي تعثر عن دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 10 أعوام، وتحديداً منذ موسم 2011-2012.

وتابع نابولي مسيرته في الـ «سيري أ» على وقع الانتصارات منذ خسارته أمام يوفنتوس 1-2 في 7 أبريل الماضي في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة، حيث حقق سلسلة من 8 مباريات من دون خسارة (6 انتصارات مقابل تعادلين).

وجدد رجال المدرب جينارو جاتوزو فوزهم على فيورنتينا، بعدما كانوا سحقوه بسداسية نظيفة في المرحلة 18، وهي الخسارة الأولى لفريق «فيولا» في الدوري بعد سلسلة من 5 مباريات من دون خسارة، حقق خلالها انتصارين و3 تعادلات، علماً بأن خسارته الأخيرة (قبل هذه المباراة) تعود إلى 17 أبريل الماضي أمام ساسولو 1-3.

وغاب عن صفوف نابولي الدولي الجزائري فوزي غلام والسنغالي كاليدو كوليبالي للإصابة، والصربي نيكولا ماكسيموفيتش والسلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا للمرض.