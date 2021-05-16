الكيني إكيرو يدخل التاريخ عبر «ماراثون ميلانو»

فرانكفورت (د ب أ)

بات الكيني تيتوس إكيرو خامس أسرع عداء على الإطلاق في سباقات الماراثون، بفوزه اليوم بلقب ماراثون ميلانو وسط هيمنة كينية مطلقة.

وسجل إكيرو ساعتين ودقيقتين و57 ثانية خلال السباق الذي امتد لمسافة 195. 42 كم. وتفوق إكيرو على أفضل رقم على مستوى العالم في 2021، والمسجل باسم مواطنه إليود كيبشوج، بفارق دقيقة واحدة و33 ثانية، وكان على بعد دقيقة واحدة و18 ثانية فقط من تحطيم الرقم القياسي العالمي والمسجل باسم كيبشوج أيضاً.

وجاء الكيني الآخر روبن كيبينو في المركز الثاني مسجلاً ساعتين وثلاث دقائق و55 ثانية، وحل مواطنه بارناباس كيبتوم في المركز الثالث مسجلاً ساعتين وأربع دقائق و17 ثانية.

وفازت الإثيوبية هيوت جبر مريم بلقب ماراثون السيدات، مسجلة أفضل رقم على مستوى العالم لعام 2021، في ساعتين و19 دقيقة و35 ثانية. وجاءت الكينية راشيل موتجا في المركز الثاني مسجلة ساعتين و22 دقيقة و50 ثانية، وحلت البحرينية اونيسي شومبا في المركز الثالث مسجلة ساعتين و23 دقيقة وعشر ثوان.