النصر بطل.. «الحقيقة المنسية»!

سلطان آل علي (دبي)

يتحدث الشارع الرياضي باستمرار منذ سنوات، عن غياب النصر عن المنصات، وابتعاده عن المشهد الكبير والبطولات والمنافسة، منذ آخر لقب دوري حققه في 1986 قبل 35 عاماً، ولكن هل الواقع يعكس هذه الصورة؟ أم أن هناك حقائق لم يتم إنصافها، وجهداً لم يتم تقديره، قدمه «العميد» خلال هذه السنوات؟

حقق النصر آخر بطولة دوري له في موسم 1985-1986، عقب منافسة شديدة مع الوصل، ومن بعدها لم يستطع «العميد» تحقيق اللقب حتى الآن، ليكمل 35 عاماً من الغياب عن البطولة الكبيرة، إلا أن هذا لا يعني غيابه عن المشهد والمنصات إطلاقاً، فالتاريخ يتحدث عن تواجد «الأزرق» في 20 مسابقة خلال 35 عاماً بين البطل والوصيف وعلى المنصّات بمعدل كل موسم ونصف موسم تقريباً خلال هذه الفترة، وأنه لم يغب عن البطولات سوى 10 سنوات من 2002 إلى 2012.

وعلى صعيد الدوري، فقد حقق المركز الثاني موسم 1996-1997 «نظام المرحلتين»، بفارق 3 نقاط فقط عن الوصل في المرحلة الأخيرة، وكان الأكثر حصداً للنقاط بمجموع المرحلتين الأولى والأخيرة، حيث جمع 53 نقطة، وتبعه الوحدة «52 نقطة» والوصل «41 نقطة» فقط، وكان الأقل خسارة في الموسم بأكمله، وكذلك حقق المركز الثاني في موسم 1999-2000 بفارق نقطة واحدة فقط عن العين، وعاد في 2012-2013 ليكون وصيف العين لكن هذه المرة بفارق11 نقطة.

وفي كأس رئيس الدولة، فقد تواجد النصر في النهائي 5 مرات منذ عام 1986، فحقق البطولة في 1989 على حساب الوحدة و2015 على حساب الأهلي، بينما خسر في 1992 أمام بني ياس و1997 أمام الشباب و2017 من الوحدة.

وفي كأس الاتحاد، يسجل «العميد» حضوراً لافتاً بتحقيقه ثلاثة ألقاب، في ثلاثة نهائيات بلغها خلال المواسم 1987-1988 و1999-2000 و2000-2001، وأكمل المسيرة في كأس الخليج العربي، حيث حقق لقبين في 2014-2015 و2019-2020، وخسر الثالث في هذا الموسم أمام شباب الأهلي.

وحقق النصر لقب كأس السوبر موسم 1989-1990 ودوري السوبر في 1995-1996، فيما خسر الكأس أمام العين في 2015-2016.

ومن البطولات التي لا يمكن نسيانها كذلك هي بطولة الخليج للأندية التي حققها في 2013-2014 على حساب صحم العُماني بنتيجة 2-1، ودورة أدنوك في 1993.

النصر بطلاً أو وصيفاً منذ آخر لقب دوري عام 1986

1988-1987: بطل كأس الاتحاد

‏1989-1988: بطل كأس رئيس الدولة

‏1990-1989: بطل كأس السوبر

‏1992-1991: وصيف كأس رئيس الدولة

‏1993-1992: بطل دورة أدنوك

‏1996-1995: بطل دوري السوبر

‏1997-1996: وصيف الدوري

‏1997-1996: وصيف كأس رئيس الدولة

‏2000-1999: وصيف الدوري

‏2000-1999: بطل كأس الاتحاد

‏2002-2001: بطل كأس الاتحاد

‏2013-2012: وصيف الدوري

‏2014-2013: بطل الخليجية

‏2015-2014: بطل كأس رئيس الدولة

‏2015-2014: بطل كأس الخليج العربي

‏2016-2015: وصيف كأس السوبر

‏2017-2016: وصيف كأس رئيس الدولة

‏2020-2019: بطل كأس الخليج العربي

‏2021-2020: وصيف كأس الخليج العربي

2021-2020: بطل أو وصيف كأس رئيس الدولة؟