لاينجن يحل وصيفاً في سباق مايوركا للدراجات

أبوظبي (الاتحاد)

حصل دراج فريق الإمارات فيجارد ستيك لاينجن على المركز الثاني في سباق كأس أندراتكس بعد أداء قوي وانطلاقة هجومية متميزة، حيث انطلق النرويجي ضمن مجموعة من أربعة دراجين على مسافة التسلق الرئيسية في ميرادور دي كولومر، قبل أن يتمكن منافسه الكولومبي وينر أناكونا (فريق أركيا-سامسيك) من انتزاع المركز الأول، بفارق 10 ثوانٍ. وقال لاينجن: «كان السباق صعباً، شهدنا العديد من الانطلاقات الهجومية منذ اللحظات الأولى. وتعيّن عليّ الانتظار طويلاً لأتقدم، لكنني اخترت اللحظة المثالية لذلك، وتمكنت في الكيلومترات الأخيرة من الانطلاق مع ثلاثة دراجين آخرين وضمان مركزي على منصة التتويج. كان أدائي قوياً، ورغم أن منافسي انتزع المركز الأول، إلا أنني سعيد بهذه النتيجة». وفي جولة إيطاليا، تمكن فيرناندو جافيريا من الانضمام إلى المجموعة المتقدمة في المرحلة الثامنة من الجولة التي أقيمت على مسار بطول 170كم انطلاقاً من فوغيا وانتهاء في جوارديا سانفراموندي. وأنهى الكولومبي السباق في المركز التاسع على الرغم من تعرضه لحادث بسيط أصيب بسببه بكدمات طفيفة.