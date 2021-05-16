محامل سباق دلما تبدأ في التوافد على «جزيرة التاريخ»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تبدأ جزيرة دلما في استقبال المحامل المشاركة في النسخة الرابعة من سباق مهرجان دلما التاريخي، المقرر إقامته الأربعاء، وتستقبل الجزيرة 102 محمل شراعي تخضع لفحص فني شامل على مدار اليومين المقبلين، من أجل التأكد من التزام الجميع بالمواصفات والقياسات الفنية. ويقام مهرجان سباق دلما التاريخي الرابع تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، بالشراكة مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي. ويشارك في المنافسات 102 محمل شراعي من مختلف أنحاء الدولة، تتنافس على جوائز مالية بقيمة 25 مليون درهم وثلاث سيارات، وهي الأعلى في تاريخ سباقات التراث البحري، كما أن السباق هو الأطول في التاريخ، حيث تبلغ مسافته 125 كلم، ويمر بسبع جزر من دلما حتى مدينة المرفأ. وأعدت اللجنة العليا المنظمة للسباق، برئاسة أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، العدة لاستقبال الحدث التاريخي، من خلال مجموعة من الاستعدادات الخاصة، أبرزها التدقيق على الفحوصات الخاصة بفيروس كورنا، حيث يتطلب من كل بحار وكل شخص من أطقم العمل في كل محمل تسجيل نتيجة فحص سلبية قبل 48 ساعة من انطلاق السباق، وقبل الوصول إلى جزيرة دلما نفسها. ووجه أحمد ثاني الرميثي الشكر إلى الجميع على التعاون المثمر وتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل جيد للغاية، مؤكداً أن السلامة العام وصحة المجتمع الأهم بالنسبة للجنة المنظمة. وأكد أن جميع المحامل سوف تخضع لفحص فني شامل من أجل التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، منوهاً إلى أنه سوف يتم استبعاد أي محمل غير مطابق للمواصفات على الفور. وطالب الجميع بالالتزام التام بكافة القواعد والاشتراطات الفنية التي تم توزيعها على النواخذة في الاجتماع الفني الذي عقد قبل أيام، أهمها ضرورة تركيب أجهزة التتبع، والالتزام التام بمسار السباق وعدم الخروج عنه، فضلاً عن حتمية السير وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيروس كورنا، بأخذ كافة الاحتياطات اللازمة من مسافات آمنة، وكذلك من عدم الاختلاط الاجتماعي ومنع التكدس. ووجه الرميثي الشكر لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على دعم سموه ورعايته للسباق، مؤكداً أن سموه دائم الحرص على متابعة كل كبيرة وصغيرة تخص تفاصيل الحدث التراثي الكبير. ووعد بخروج النسخة الرابعة من سباق مهرجان دلما التاريخي بالشكل الذي يليق بمكانتها، كون السباق هو الأكبر والأطول للمحامل الشراعية التراثية على مستوى العالم.