«المدفعجية».. البيع مرفوض لـ «الفارس الأبيض»!

لندن (أ ف ب)

أكد مؤسّس منصة الموسيقى عبر الإنترنت «سبوتيفاي»، الملياردير السويدي دانيال إك، أن عرضه لشراء نادي أرسنال الإنجليزي قوبل بالرفض من قبل المالكين الأميركيين لفريق «الجانرز».

وكتب إك في صفحته على موقع «تويتر»: تم تقديم هذا الأسبوع عرض لجوش كرونكي والمصارف، يتضمن إشراك الجماهير برأس المال وتمثيلهم في مجلس الإدارة وهو إجراء ذهبي يعطي حق النقض لصاحبه.

وتابع مشجع أرسنال منذ نعومة أظافره، إن عائلة كرونكي والمصارف الداعمة لها أجابوا أنهم لا يحتاجون لهذه الأموال.

وأضاف: أحترم قرارهم ولكن سأبقى مهتماً وحاضراً في حال تبدل هذا الوضع في يوم من الأيام.

وأبدى العديد من نجوم النادي السابقين، ومن بينهم الهداف التاريخي لـ «المدفعجية» الفرنسي تيري هنري، الدعم الكامل لهذا المشروع، فيما شبه البعض إك بـ «الفارس الأبيض» القادر على انتشال النادي من أزمته التي يمر بها في الأعوام الأخيرة.

وكانت جماهير نادي أرسنال عبّرت عن غضبها من مشاركة مالكه الأميركي ستان كرونكي، والد جوش «41 عاماً»، عبر مجموعته «كرونكي سبورتس أند إنترتاينمنت» (كاي أس اي)، في المشروع الفاشل لإطلاق الدوري السوبر الانفصالي عن دوري أبطال أوروبا.

وكان أرسنال أحد ستة إنجليزية من أصل 12، شاركت في إطلاق الدوري السوبر قبل الانسحاب منه سريعاً بعد يومين بسبب الاعتراضات الشديدة من جماهيره.

واشترى ستان كرونكي «73 عاماً» أول مرة حصة في أرسنال عام 2007، لكن نادي شمال لندن أخفق بعدها على صعيد النتائج، خصوصاً في الدوري المحلي، محققاً أربعة ألقاب في الكأس، ولم يخض دوري الأبطال منذ 2017.

ويحتل «المدفعجية» راهناً، بقيادة المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، المركز التاسع في الدوري الإنجليزي قبل مرحلتين من النهاية، كما خرج من الدور نصف نهائي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» أمام فياريال الإسباني بإجمالي المباراتين 1-2.

وتحوم الشكوك حول إمكانية تأهل أرسنال بطل الدوري الإنجليزي 13 مرة، آخرها في عام 2004، وبطل الكأس 14 مرة، إلى مسابقة أوروبية في الموسم المقبل وذلك للمرة الأولى منذ 25 عاماً.