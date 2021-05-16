بريمن يقيل كوفيلدت ويستعين بـ «شاف»

برلين (د ب أ)

قرر فيردر بريمن المتعثر في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» الاستغناء عن مدربه فلوريان كوفيلدت.

واستعان بريمن بمدربه السابق توماس شاف ليقود الفريق خلال الجولة الأخيرة من الموسم أملاً في تفادي الهبوط، أو على أدنى تقدير إنهاء الموسم في المركز الثالث من القاع، والمشاركة في ملحق الصعود والهبوط لـ «البوندسليجا» في مواجهة صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية.

وجاءت إقالة كوفيلدت من منصبه عقب هزيمة الفريق بهدفين دون رد في «البوندسليجا» ليتراجع الفريق للمركز الثالث من القاع.