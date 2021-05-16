ماكيون.. الفشل بـ «الفارق الضئيل»

سيدني (أ ف ب)

أوشكت السبّاحة الأسترالية كايلي ماكيون على تحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق 50 متراً ظهراً، عقب تسجيلها ثاني أسرع زمن في تاريخ سباق 100 متر ظهراً، لتفرض نفسها كأبرز الأسماء في عالم السباحة قبل انطلاق الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 الصيف المقبل، والمؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

وحطمت ماكيون، البالغة 19 عاماً، في لقاء سيدني المفتوح الرقم الأسترالي القياسي في سباق 50 متراً ظهراً بتسجيلها 27.16 ثانية، وتأخرت بفارق 18 بالمئة من الثانية عن الرقم العالمي للسباحة الصينية ليو شانج «26.98 ثانية»، التي سجلته في دورة الألعاب الآسيوية في عام 2018.

وعلّق مدرب ماكيون، كريس موني على أداء سباحته قائلاً: «تستخدم كايلي جسدها وروحها وتجتاز حواجز الألم بخلاف أي شخص آخر شاهدته في حياتي».

وكانت السباحة، التي أصبحت مرشحة قوية للتألق في أحواض طوكيو في الصيف المقبل، سجلت ثاني أفضل رقم عالمي في سباق 100 متر ظهراً، بفارق ستة بالمئة من الثانية عن الرقم القياسي العالمي.

وسجّلت ماكيون 57.63 ثانية بفارق ضئيل عن الرقم العالمي لغريمتها الأميركية ريجان سميث.

وكانت الأسترالية قد حققت الجمعة رابع أفضل رقم في تاريخ سباق 200 متر ظهراً، علماً بأن سميث تملك أيضاً الرقم العالمي منذ بطولة العالم 2019.