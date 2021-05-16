ليكيب: ليفاندوفسكي «البديل الأمثل» لمبابي



أنور إبراهيم (القاهرة)

ذكرت صحيفة «ليكيب» أن باريس سان جيرمان الفرنسي، يدرس إمكانية التعاقد مع الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ الألماني، في حالة تمسك الفرنسي الشاب كيليان مبابي بالرحيل عن النادي الباريسي في «الميركاتو الصيفي» المقبل.

وقالت الصحيفة إن إدارة سان جيرمان أجرت اتصالات مع أكثر من مهاجم آخر، وفي مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني، والمصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي.

ولكن الصحيفة اعترفت في الوقت نفسه بأن الشغل الشاغل لسان جيرمان حالياً، هو مفاوضات التجديد لمبابي، بعد أن نجحت منذ أيام عدة في تجديد عقد البرازيلي نيمار داسيلفا، وتأمل في إنجاز المهمة بنجاح مع مبابي.

وأضافت الصحيفة أنه في حالة تمسك مبابي بالرحيل ورفضه تجديد عقده، سيضطر النادي الباريسي للتخلص منه في «الميركاتو الصيفي» المقبل، حتى لا يجد نفسه مضطراً للاستغناء عنه مجاناً، في حالة تركه حتى نهاية عقده في «صيف 2022».

وأضافت الصحيفة : إذا حدث هذا السيناريو الكارثي، ستسرع إدارة سان جيرمان الخطى في اتجاه الاتصال بمهاجمين آخرين، ولكن الصحيفة قدمت اسم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي كأولوية أولى وكهدف نموذجي ومثالي للنادي الباريسي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد 7 أعوام أمضاها ليفاندوفسكي مع البافاري، قد يفضل تغيير وجهته لخوض تحدٍ جديد، خاصة أنه فاز مع البايرن بكل شيء «7 بوندسليجا، 3 كأس ألمانيا، دوري أبطال، سوبر أوروبي، كأس عالم للأندية، 5 ألقاب أفضل هداف في البوندسليجا».