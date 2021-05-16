«الملك جيمس» يمنح ليكرز «قبلة الحياة»!

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أبقى ليبرون جيمس العائد من الإصابة، على آمال فريقه لوس أنجلوس ليكرز، بالتأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف»، بعدما قاده للفوز على أنديانا بايسرز 122-115، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في أمسية إدراج اسم الراحل أسطورة ليكرز كوبي براينت ضمن قاعة المشاهير.

وكان جيمس تعرض لالتواء في الكاحل أجبره على التوقف عن اللعب لفترة 40 يوماً، قبل أن يعود بشكل متسرع ويسقط مجدداً ويغيب لفترة أسبوع، ليعود أمام بايسرز، ويقضي على آماله بالبقاء في أجواء المباراة، بتسجيله ست نقاط توالياً في الدقيقتين الأخيرتين من عمر المباراة.

وبدد ليبرون الشكوك حول مستواه بتسجيله سلة ساحقة «دانك»، في حين فرض فريقه إيقاعه منذ البداية، وأنهى ستة لاعبين من ليكرز المباراة مع أكثر من 10 نقاط.

واعتبرت عودة «الملك» إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة ناجحة على كافة الصعد، إذ لم يكتفِ فقط بتسجيل 24 نقطة والتقاط 7 كرات مرتدة وتمرير 8 كرات حاسمة، بل ساهم في أن يُبقي حامل اللقب مصيره بين يديه.

وبامكان ليكرز، سابع المنطقة الغربية، أن يتأهل مباشرة إلى الـ «بلاي أوف» بتقدمه للمركز السادس، في حال فاز في مباراته الأخيرة من الموسم العادي أمام نيو أورليانز بيليكانز الأحد، وخسارة بورتلاند ترايل بلايزرز سادس المنطقة في استحقاقه الأخير أمام دنفر ناجتس.

قال جيمس: «الكثير من التنقل، الكثير من الحركة، كان الأمر رائعاً»، مضيفاً: «القليل من الألم بعد نهاية المباراة كما كان متوقعاً، لم أواجه انتكاسة، وهو عمل جيد لي وللطاقم الطبي».

وظهر ليكرز أمام بايسرز بصورة الفريق المتعطش للدفاع عن لقبه، فتألق جيمس إلى جانب زميله أنتوني ديفيس أفضل مسجل في اللقاء مع 28 نقطة و10 مرتدات و5 تمريرات حاسمة، فيما أسهم أندري دروموند بـ 11 نقطة و15 مرتدة، وسجل كينتافيوس كالدويل - بوب 14.

وأضاف الألماني دنيس شرورد العائد بدوره إلى الملاعب بعد غياب دام 7 مباريات بسبب بروتوكول فيروس كورونا، 14 نقطة.

وأكد مدرب ليكرز فرانك فوغل أن لاعبه أليكس كاروسو بات جاهزاً بدوره للعودة على الرغم من عدم إشراكه أمام بايسرز.

وجاء فوز ليكرز في أمسية تكريم الراحل أسطورة الفريق كوبي براينت، حيث أدرج رمزياً ضمن قاعة المشاهير مع مجموعة من أساطير اللعبة، على غرار تيم دنكان وكيفن جارنيت.

وكرم براينت «46 عاماً» بعد 16 شهراً من وفاته مع ابنته جيانا «13 عاماً»، إلى جانب 7 أشخاص آخرين، إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم بعد اصطدامها بجبل كالاباساس شمال غرب لوس أنجلوس.

وتحدثت فانيسا، عقيلة براينت بكلمات مؤثرة عن حبه لكرة السلة وعائلته ورفاقه في الفريق ومعجبيه.

وقالت بعدما رافقها الأسطورة مايكل جوردان: «لقد فعلت ذلك، أنت الآن في قاعة المشاهير، أنت بطل حقيقي ولست مجرد أفصل لاعب، أنت الأفضل على مرّ التاريخ».

وكرم أيضاً خلال الحفل نجم سان أنتونيو سبيرز السابق دنكان، وجارنيت لاعب مينيسوتا تمبروولفز وبوسطن سلتيكس، ومدرب هيوستن روكتس السابق رودي توميانوفيتش، الفائز بلقب الدوري مرتين، ونجمة الدوري الأميركي للمحترفات في كرة السلة تاميكا كاتشنجز.

وفي مباراة ثانية، أجّل فينيكس صنز تأكيد منافسه يوتا جاز زعامته على المنطقة الغربية بفوزه الساحق على سان أنتونيو سبيرز 140-103.

وكان جاز يأمل في أن يسقط وصيفه في المنطقة، لكن بات عليه الآن أن ينتظر مباراته الأخيرة في الدوري الأحد لانتزاع الصدارة نهائياً.

ويحتل جاز المركز الأوّل برصيد 51 فوزاً مقابل 20 خسارة، فيما يأتي صنز ثانياً (50-21).

وقاد ديفن بوكر قائمة المسجلين في صنز مع 27 نقطة، فيما أضاف ميكال بريدجز 18 وكريس بول 16.

وفي بروكلين، تحضر بروكلين نتس، ثاني المنطقة الشرقية، بأفضل طريقة ممكنة للأدوار الإقصائية، بفوزه على شيكاغو بولز 105-91.

وشهدت المباراة مشاركة ثلاثي بروكلين «بيج 3» كيفن دورانت وجيمس هاردن وكايري إرفينغ معاً للمرة الأولى منذ فبراير الماضي.

وتألق إرفينج كأفضل مسجل في صفوف الفائز مع 22 نقطة، فيما أنهى دورانت المباراة مع 12 إلى جانب 9 مرتدات و6 تمريرات حاسمة، وهادرن مع 5 نقاط فقط و7 تمريرات حاسمة.

قال مدرب نتس، ستيف ناش عن واقع تواجد الثلاثي معاً على أرض الملعب: «أن يتواجدوا معاً على أرض الملعب هي نقطة إيجابية، وفقد الفرصة للشعور بأن الأمر ليس جديداً عندما نبدأ بخوض الأدوار الإقصائية الأسبوع المقبل، لم تكن مباراة كبيرة، ولم نظهر بصورة حادة، لم نطلق العنان لأسطواناتنا ولكننا خرجنا بفوز».