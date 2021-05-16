«صاعد» بطل 10 أعوام متتالية «ظاهرة فريدة»!

علي معالي (دبي)

أصبح لودوجورتس البلغاري «ظاهرة فريدة» في الملاعب الأوروبية والعالمية، حيث حقق لقب الدوري 10 مرات متتالية، منذ صعوده إلى الدرجة الأولى عام 2011، ليحقق أطول سجل للفوز باللقب المحلي حالياً بين أندية أوروبا.

وللموسم الثاني على التوالي، يحسم لودوجورتس لقب الدوري، قبل نهاية الموسم بـ4 جولات، وهو ما يؤكد قوة الفريق الذي صعد إلى «الأضواء» للمرة الأولى عام 2011، وفاز بأول ألقابه في العام التالي، كما فاز بلقبين في كأس بلغاريا، و4 ألقاب لكأس السوبر في آخر 8 سنوات.

في الموسم الماضي لم يخسر الفريق الملقب بـ «النسور» أي مباراة، محققاً 18 انتصاراً، والتعادل 8 مرات، وفي الموسم المنتهي الشهر الجاري خسر مباراتين، ويشارك في الدوري البلغاري 14 فريقاً، وكان العربي الوحيد الذي حقق معهم لقب الدوري هو التونسي حمزة يونس موسم 2014- 2015 مسجلاً 4 أهداف في 17 مباراة.

وتأسس النادي عام 1945 في قرية رازجراد ضمن مقاطعة مونتانا الواقعة شمال شرق بلغاريا، بعد اندماج العديد من أندية كرة القدم الريفية، ومر بعدة مراحل حتى كانت الفترة الأبرز عام 2010، بشراء كيريل دوموس شيف رجل أعمال بلغاري للنادي الذي أصبح يتوج بالألقاب موسماً بعد الآخر.

ويعتبر سسكا صوفيا الذي فاز باللقب 9 سنوات متتالية بين 1954 و1962، هو أكثر أندية بلغاريا تتويجاً، برصيد 31 لقباً للدوري، ويليه ليفسكي صوفيا «26»، ويأتي لودوجورتس في المركز الثالث.

في دوري أبطال أوروبا سجل لودوجورتس نقاطاً في مرحلة المجموعات بالفوز على بازل السويسري 1-0 في نسخة 2014، والتعادل مع ليفربول 2-2، في النسخة نفسها، وكانت مبارياته الأوروبية تُقام في البداية بالعاصمة صوفيا، لأن ملعبه في بلدة رازجراد الصغيرة لا يفي بمعايير البطولات القارية.

وحقق الفريق نتائج لافتة في الدوري الأوروبي موسم 2013 - 2014، بالفوز في المجموعات على أيندهوفن الهولندي ودينامو زغرب الأوكراني، وتفوق في دور الـ 32 على لاتسيو الإيطالي 1-0، وفي دور 16 خسر ذهاباً وإياباً أمام فالنسيا الإسباني.

ويتقاسم لينكولن رد إيمبس من جبل طارق، الفائز بلقب الدوري المحلي بين 2003 و2016 وسكونتو ريجا من لاتفيا الفائز بلقب الدوري بين 1991 و2004، الرقم القياسي في عدد مرات الفوز توالياً باللقب المحلي في أوروبا والبالغ 14 لقباً.