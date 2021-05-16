آينتراخت فرانكفورت يفاوض راؤول

مدريد (د ب أ)

ذكرت تقارير صحفية أن آنتراخت فرانكفورت الألماني، دخل في مفاوضات جدية مع راؤول جونزاليس النجم السابق لريال مدريد الإسباني، من أجل تولي منصب المدير الفني للفريق.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، عبر موقعها الإلكتروني، فإن آينتراخت أرسل ممثلين اثنين إلى مدريد للتفاوض مع راؤول وتوضيح مخطط النادي للمستقبل.

وأشارت «ماركا» إلى أن راؤول يرغب في الحصول على مهلة لتحديد مصيره، خاصة أنه يركز حالياً على مشواره مع الفريق الرديف لريال مدريد.

وقد يحصل راؤول أيضاً على فرصة تدريب الفريق الأول لريال مدريد في ظل التكهنات المثارة حول الرحيل المحتمل للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.