زيدان يرحل عن الريال في نهاية الموسم

مدريد (د ب أ)

ذكرت تقارير صحفية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أخبر لاعبيه بالفعل أنه سيرحل عن منصبه بنهاية الموسم الحالي.

وخرج ريال مدريد من المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا على يد تشيلسي الإنجليزي، وقبل المواجهة أمام إشبيلية الأسبوع الماضي، أخبر زيدان لاعبيه بقراره، بحسب ما ذكرته صحيفة «ماركا» الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني.

ووفقاً للصحيفة ذاتها فإن زيدان أخبر لاعبيه بأنه فكر طويلاً وملياً بشأن هذا القرار وأنه قرار نهائي، ويرى زيدان أن وقته في ريال مدريد قد انتهى وأنه حان الوقت للتنحي، وسبق لزيدان تدريب ريال مدريد في ولاية أولى قبل رحيله عن منصبه في 2018.

وفاز زيدان بـ11 لقباً مع النادي الملكي، وما زال ينافس على اللقب الثاني عشر له مع الفريق الذي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، قبل جولتين من نهاية الموسم.

وبحسب «ماركا» فهناك قائمة من المدربين المرشحين لخلافة زيدان، يتقدمهم ماسيميليانو اليجري ويواكيم لوف بجانب النجم السابق للفريق راؤول جونزاليس.