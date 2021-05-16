كوريا الشمالية تنسحب من تصفيات «مونديال 2022»

كوالالمبور (أ ف ب)

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، انسحاب كوريا الشمالية من التصفيات الآسيوية المزدوجة، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وقال الاتحاد في بيان: «سيُحال الأمر الآن إلى اللجنة المنظمة لمسابقات الاتحاد الدولي، وسيتم الإعلان في الوقت المناسب عن مزيد من التفاصيل، حول ترتيب المجموعة الثامنة التي تضم المتصدر الحالي تركمانستان، والمضيفة بنظام التجمّع كوريا الجنوبية ولبنان وسريلانكا.

وتتصدر تركمانستان ترتيب المجموعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية، برصيد 9 نقاط من خمس مباريات، وتحلّ كوريا الجنوبية في المركز الثاني مع 8 نقاط من 4 مباريات، مقابل 8 نقاط لكل من كوريا الشمالية ولبنان من 5، فيما تتذيل سريلانكا الترتيب من دون نقاط.

ويتأهل بطل كل من المجموعات الثماني، وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى الدور الثالث من التصفيات.

وكانت تقارير مطلع الشهر الجاري، أشارت إلى توجيه كوريا الشمالية رسالة للاتحاد القاري تعبّر فيها عن نيتها بالانسحاب، بسبب خطر تعرض لاعبيها للإصابة بفيروس كورونا.

ومن المقرّر أن تقام باقي مباريات المجموعة بين 3 و15 يونيو بنظام التجمّع في جويانج في كوريا الجنوبية.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت مطلع أبريل الماضي انسحابها من المشاركة في أولمبياد طوكيو الصيفي.