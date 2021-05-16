كاسبر شمايكل: حلمت بهذه الكأس وأنا طفل!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أحرز ليستر سيتي الإنجليزي كأس الاتحاد الإنجليزي، للمرة الأولى في تاريخه، بعد 4 إخفاقات في المباريات النهائية أعوام 1949 و1961 و1963 و1969.

ونجح «الثعالب» في التغلب على تشيلسي1-صفر في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد ويمبلي، وحضرها 21 ألف متفرج.

وتحدث الحارس الدانماركي كاسبر شمايكل قائد الفريق، في لقاء مع شبكة بي بي سي، وقال: سعادتي لا توصف بهذه الكأس، كانت حلماً بالنسبة لي، نعم كنت أحلم بها وأنا طفل صغير. وأضاف: كان لدينا تصميم كبير على الفوز بالبطولة، وأنا فخور بكل زملائي في الفريق، وبالجهاز الفني والجميع، لأن الكل أسهم في الوصول إلى المباراة النهائية، وتحقيق هذا الهدف غير المسبوق بالنسبة للنادي.

وقال حارس «الثعالب»: عندما نعمل معاً وبشكل جيد، وعندما نثق بما نفعله، يمكننا بلوغ أهدافنا، وهذا اليوم استثنائي ولا يصدق، وسنحتفل به كما ينبغي، ولكن علينا نستأنف تدريباتنا سريعاً لأننا نواجه تشيلسي مرة أخري في «الجولة 37» للدوري الإنجليزي «البريميرليج» يوم الثلاثاء المقبل، وهي مباراة في غاية الأهمية لأن «البلوز» يسعى للثأر، كما أنها تعني الكثير في سباق المنافسة على احتلال المركزين الثالث والرابع في المسابقة، والمؤهلين للعب في دوري الأبطال الموسم المقبل.

يذكر أن ترتيب ليستر حالياً الثالث برصيد 66 نقطة، بينما ترتيب تشيلسي الرابع برصيد 64 نقطة.