كيمبس: روح ميسي غادرت برشلونة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال الأرجنتيني المخضرم ماريو كيمبس أسطورة «مونديال 1978»، إنه متأكد من أن مواطنه ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، لم تعد روحه معلقة كثيراً بناديه، مشيراً إلى أن «البرغوث» ليس مقتنعاً بطموحات «البارسا».

وينتهي عقد ميسي الشهر المقبل، ولكنه لم يتخذ حتى الآن، أي قرار فيما يتعلق بمستقبله، وما إذا كان يبقى أم يرحل، وإن كانت بعض التكهنات والشائعات تشير إلى أن الطلاق قادم لا محالة بينه وبين نادي عمره.

ويعد كيمبس أحد الذين يرجحون هذا الاحتمال، إذ قال في حديث لصحيفة «سبورت بيلد»، إن ميسي سيغير قميصه في «الميركاتو الصيفي» المقبل.

وأضاف: إنه مشتت، وفي الوقت الذي يشعر فيه بأنه على راحته في برشلونة، يدرك أن فرص الفوز بدوري الأبطال على وجه التحديد ضعيفة جداً، بعد أن تكرر خروج الفريق مبكراً في السنوات الأخيرة.

وقال كيمبس: الوضع المالي للنادي «الكتالوني» لا يسمح ببناء فريق من الطراز الأول، يمكنه المنافسة على الكأس ذات «الأذنين الكبيرتين»، وأيضاً دفع الراتب الكبير للنجم الأرجنتيني.

ورداً على سؤال يتعلق بالنادي الذي يمكنه أن يضم ميسي في حال رحيله، قال كيمبس من دون تردد: مانشستر سيتي، حيث يوجد بيب جوارديولا المدير الفني، أو عليه أن يذهب إلى باريس سان جيرمان، أو بايرن ميونيخ، فهذه الأندية تملك المال واللاعبين السوبر الذين يمكنهم تحقيق نجاحات كبرى مثل الفوز بـ «الشامبيونزليج»، ولكن كيمبس عاد واستبعد بايرن ميونيخ قائلاً: أعتقد أن مسؤولي النادي لن يدفعوا مطلقاً راتباً مرتفعاً لميسي مثل الذي كان يتقاضاه مع «البارسا».

وفي سياق مختلف، ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن ميسي أرجأ مسألة تجديد عقده إلى ما بعد بطولة «كوبا أميركا» التي تقام في يوليو المقبل، رغم أن عقده ينتهي رسمياً يوم 30 يونيو.

وقالت الصحيفة: إن هدف ميسي من وراء هذا التأجيل، أمران، الأول أن يعرف الراتب الذي سيحصل عليه في عقده الجديد، وما إذا كان النادي سيقوم بتخفيضه من عدمه، والأمر الثاني إنه يرغب في التعرف على مشروع «البارسا» المستقبلي، فيما يتعلق بتدعيم صفوف الفريق بـ «نجوم سوبر» يمكنهم مساعدته في قيادة الفريق إلى الفوز بدوري الأبطال الذي لم ير النادي «الكتالوني» كأسها منذ عام 2015.