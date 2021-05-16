«درة» تكسب كأس «أم الإمارات» في تولوز

تولوز (الاتحاد)

لمع بريق المهرة الواعدة «درة» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بصورة لافتة حين قدمت عرضاً مبهراً نالت به الإعجاب في سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بمضمار تولوز، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وخصص السباق البالغ طوله 1600 متر للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، بمشاركة 15 خيلاً تنافست في السباق البالغ جائزته 14.000 ألف يورو، على المضمار العشبي، والذي شهد صراعاً كبيراً بين الخيول حتى خط النهاية.

ودخلت «درة» البالغة من العمر أربع سنوات والمنحدرة من نسل «منجز» والفرس «شا شا دو غزال»، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة الفارسة كلارا كورنيت، في صراع شرس مع منافساتها قبل أن تحسم الصراع لصالحها في المراحل النهائية.

وجاء فوز البطلة بفارق 0.25 طول عن «سبيلا» ليفييس بلانتان بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة أليخاندرو كوتريز، فيما حلت ثالثة «هيا دو مونلو» لروبرت بورديت، وبإشراف إليزابيث بيرنارد وقيادة هوجو موسان، وقطعت البطلة المسافة في 1:50:40 دقيقة.

دعم

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.