لوكاكو: لاعبو الإنتر «مجانين» !!



أنور إبراهيم (القاهرة)

شدد النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم وهداف نادي إنتر ميلان الإيطالي على أن نجاح فريقه يُنسب في المقام الأول إلى استعداد لاعبيه للذهاب إلى الحرب من أجل القتال، ووصف نفسه وزملاءه بأنهم «مجانين في عقولهم». ونجح الإنتر في أن يضع نهاية لهيمنة يوفينتوس تورينو على بطولة الدوري «الكالشيو»، بفضل التألق هذا الموسم والفوز بالبطولة بقيادة مدير فني كفء هو أنطونيو كونتي، قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات. وقال لوكاكو في حديث لشبكة «دازن»: كل فريق يحتاج إلى مقاتلين للذهاب إلى الحرب.. أنا ونيكولا باريللا ولاوتارو مارتينيز ومارسيلو بروزفيتش، مجانين ولكننا نعطي الفريق الطاقة والدفعة المعنوية اللازمة لتحقيق الانتصارات، وعلق قائلاً: أثبتنا هذا الموسم أننا الأقوى. وعن التوقيت الذي شعر فيه بأن فريقه سيفوز بالدوري، قال لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد السابق: بعد الفوز على فريق أتلانتا قلت لنفسي: حسناً، لقد أصبحنا جاهزين لانتزاع اللقب، وعن علاقته بزميله في خط الهجوم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ومدى تفاهمهما معاً، ودورهما في تغيير شكل الفريق، قال لوكاكو: عندما رأيت لاوتارو أول مرة كان معه والده، فقلت له: خلال عامين سنفوز سوياً بالدوري وربما ببطولات أخرى، وها نحن قد فزنا بالكالشيو، وسنسعى الموسم القادم للفوز بدوري الأبطال. وعلق لوكاكو قائلاً: كلمة أنانية ملغية من قاموسي، فإذا تأكدت أن لاوتارو في وضع أفضل مني للتسجيل، فإنني أمرر إليه الكرة فوراً. واختتم حديثه بقوله: إن مشروع كونتي طموح للغاية ويستهدف البقاء على القمة والعودة بقوة إلى الساحة الأوروبية، وربما سمح لنا ذلك بتحقيق الفوز فعلاً بالشامبيونزليج.

