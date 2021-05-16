اجتماع عجمان يحدد ملامح الموسم الجديد



رضا سليم (دبي)

يبدأ نادي عجمان الترتيب للموسم الجديد بالاجتماع الذي ستعقده إدارة النادي، برئاسة خليفة الجرمن وأعضاء المجلس، لوضع النقاط فوق الحروف فيما يخص كافة الأمور المتعلقة بالفريق في الموسم المقبل، بعدما استمر الفريق في دوري الخليج العربي عبر بوابة المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة بعد حسم موقعة الفجيرة لصالحه.

وهناك عدد من الملفات الموجودة على طاولة إدارة البرتقالي، سواء فيما يخص التجديد للمدرب المصري أيمن الرمادي لموسم سادس، بعدما قاد الفريق في 5 مواسم، منها موسم في الدرجة الأولى و4 مواسم في دوري المحترفين، أو البحث عن مدرب جديد يقود الفريق في الموسم الجديد، بالإضافة إلى ملف اللاعبين الأجانب، خاصة أن جميع اللاعبين انتهت عقودهم مع نهاية الموسم الحالي، بمن فيهم الجامبي أبوبكر تراولي المعار من نادي الشباب السعودي، كما انتهت إعارة البرازيلي لياندرو من شباب الأهلي، وهو أحد أبرز اللاعبين في الفريق، والذي قدم مستويات جيدة منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية، خاصة المباراة الأخيرة أمام الفجيرة في الجولة الأخيرة، بعدما سجل هدف الفوز والبقاء في الدقائق الأخيرة.

في الوقت الذي ستنتهي عقود اللاعبين المعارين للفريق، منهم محمد سرواش من النصر، وإبراهيم خميس من اتحاد كلباء، بالإضافة إلى اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم مع النادي.

كما سيتم التطرق خلال الاجتماع لملامح المرحلة المقبلة في معسكر الإعداد، سواء كان داخلياً أو خارجياً، طبقاً للترتيبات الخاصة للموسم الجديد، وفي حال التعاقد مع مدرب جديد بدلاً من الرمادي، ستنتظر إدارة النادي حضوره لوضع برنامج الإعداد للفريق، بينما في حال استمرار الرمادي سيتم وضع خطة الإعداد مبكراً.

وتبقى هناك العديد من الملفات المهمة للنادي، في مقدمتها جلب لاعبين أجانب بشكل أفضل مما ظهر عليه اللاعبون الأجانب هذا الموسم، وهو ما دفع إدارة النادي لتغييرهم خلال فترة الانتقالات الشتوية، كما أن جميع العقود انتهت ولا توجد نية للجديد مع أي لاعب من المجموعة السابقة والتي لم تخدم الفريق بالشكل المطلوب.