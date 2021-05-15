كوادرادو يقود يوفنتوس لـ «الثأر» من الإنتر!

روما (د ب أ)

أحيا يوفنتوس آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بفوزه الثمين 3-2 على إنتر ميلان، اليوم، في المرحلة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي.

كما ضمن سبيزيا البقاء في دوري الدرجة الأولى بفوزه الثمين 4-1 على تورينو، اليوم، بالمرحلة نفسها والتي شهدت، اليوم، أيضاً فوز أتالانتا على جنوه 4-3.

على استاد «يوفنتوس» بمدينو تورينو، ثأر يوفنتوس لهزيمته أمام الإنتر 0-2 في مباراة الدور الأول، وعرقل يوفنتوس الانطلاقة الرائعة للإنتر في الدوري، حيث ألحق به الهزيمة الثالثة فقط في المسابقة هذا الموسم كما أنها الهزيمة الثانية فقط للإنتر في المسابقة خلال عام 2021.

وسطع نجم كرة القدم الكولومبي خوان كوادرادو وسجل هدفين قاد بهما يوفنتوس للفوز 3-2، لتكون الهزيمة الأولى لمنافسه بعد 20 مباراة حافظ خلالها على سجله خالياً من الهزائم.

وعلى مدار الـ20 مباراة الماضية، حقق إنتر ميلان الفوز في 16 مباراة وتعادل في أربع مباريات، فيما كانت آخر هزيمة سابقة للفريق أمام سامبدوريا 1-2 في السادس من يناير الماضي.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 75 نقطة، ليزاحم ميلان في المركز الثالث، وتجمد رصيد إنتر عند 88 نقطة في الصدارة.

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما البرتغالي كريستيانو رونالدو وكوادرادو في الدقيقتين 24 والثالثة من الوقت بدل الضائع مقابل هدف سجله البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 35 من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني، تعادل إنتر عبر النيران الصديقة بهدف سجله جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس في الدقيقة 86 قبل أن يحرز كوادرادو هدف الفوز الثمين ليوفنتوس من ضربة جزاء في الدقيقة 88.