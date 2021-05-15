مصطفى محمد ومرموش في معسكر «الأولمبي المصري»

القاهرة (د ب أ)

أرسل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي المصري بقيادة شوقي غريب، استدعاء رسمياً للثنائي مصطفى محمد المحترف في جالطا سراي التركي وعمر مرموش المحترف في سانت بولي الألماني للانضمام لمعسكر الفريق خلال يونيو المقبل ضمن برنامج الاستعداد لأولمبياد طوكيو.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم، أن معسكر المنتخب الأوليمبي المقبل في شهر يونيو سيكون الأخير قبل اختيار القائمة النهائية للمنتخب التي ستشارك في الدورة الأولمبية في 30 يونيو المقبل.

ويلعب المنتخب الأولمبي المصري مبارياته في أولمبياد طوكيو مع إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.