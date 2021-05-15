خيول الإمارات.. تألق رباعي في مضمار نيوبري





محمد حسن (دبي)

خطفت خيول الإمارات الأضواء في مضمار نيوبري ببريطانيا بتحقيقها رباعية مستحقة، بقيادة النجم «بالاس بيير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الذي توج بلقب لوكينج ستيكس للفئة الأولى لمسافة الميل. وأحرز «بالاس بيير» المركز الأول بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جون جوسدن، ولم يواجه ابن «كينجمان» صعوبة حقيقية في السباق، مؤكداً أنه الأفضل في العالم في مسافة الميل، وسجل 1.40.96 دقيقة، متفوقاً بفارق طول ونصف الطول عن الوصيف «ليدي بوثورب»، فيما حل «توب رانك» في المركز الثالث. وانتزع «العاصي» لشادويل، بقيادة جيم كرولي وإشراف وليام هجاس لقب سباق الريان في ثاني أشواط الحفل، على لقب سباق الريان ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 2400 متر، بعد أداء رائع على الرغم من الانطلاقة البطيئة. ونجح ابن «سي ذا ستارز» من تحقيق الفوز بكل جدارة متفوقاً على «ثندروس» الذي حل في المركز الثاني بفارق أربعة أطوال، فيما أحرز «لوجيشان» المركز الثالث، وسجل البطل 2.39.11 دقيقة، وستكون وجهته المقبلة كورنيشن كب. وأكملت المهرة «إشادة» ثنائية لخيول شادويل، عندما حققت الفوز بلقب المهرات «ليستد» لمسافة 1800 متر، لتواصل ابنة «محرر» انطلاقتها القوية وتسجل فوزها الثاني بإشراف روجر فاران وقيادة جيم كرولي. واستهل رباعية خيول الإمارات «كرييتيف فورس» لجودلفين في الشوط الثاني من الحفل محققاً فوزه الثالث على التوالي بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، بعد أن ظفر بسباق كارنارفون ستيكس «ليستد» لمسافة 1200 متر، متغلباً على «سباي كاتشر» بفارق ثلاثة أطوال.