الوحدة «السابع» بـ «رباعية» أمام الفجيرة

فيصل النقبي (الفجيرة)

نجح الوحدة في استعادة المركز السابع، في ختام دوري الخليج العربي، بعد فوزه على الفجيرة في المباراة «المؤجلة» من «الجولة 24»، وذلك في اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين اليوم «السبت» باستاد الفجيرة، وانتهى بفوز كبير لـ «أصحاب السعادة» 4-1، وسجل «الرباعية» خليل إبراهيم في الدقيقة الثانية، ومونيز في الدقيقة 14، وماتافز «هدفين» في الدقيقتين 41 و49، فيما حمل هدف «الذئاب» توقيع علي عيد في الدقيقة 59.

ورفع الوحدة رصيده للنقطة 40 في المركز السابع، وبفارق نقطة عن اتحاد كلباء الذي أنهى الموسم في المركز الثامن وله 39 نقطة.

وتجمد رصيد الفجيرة عند النقطة 15 في المركز الـ 13، وكان الفريق قد هبط رسمياً، بعد خسارته أمام عجمان بهدفين لهدف في «الجولة 26».