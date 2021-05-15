مولودية الجزائر يقاضي رئيس وفاق سطيف السابق

الجزائر (د ب أ)

تعهد نادي مولودية الجزائر، بمقاضاة حسان حمار، الرئيس السابق لنادي وفاق سطيف على خلفية الفوضى التي شهدها مدرج الإعلاميين خلال المباراة التي تعادل فيها أمام ضيفه الوداد البيضاوي المغربي 1-1، أمس «الجمعة»، في ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، محذراً من عقوبات محتملة ضده من قبل الاتحاد الأفريقي للعبة «كاف».

وأظهرت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع، حمار رفقة مجموعة من الأشخاص محسوبين على مشجعي مولودية الجزائر بملعب الخامس يوليو الذي أقيمت عليه المباراة، وهم يهتفون باسمه لأجل رئاسة النادي.

وذكر مولودية الجزائر، في بيان له اليوم، السبت، إنه علم في وقت متأخر من ليلة الجمعة، بوجود أشخاص من خارج أسوار النادي، ومشاركتهم بكل تباه في إحداث الفوضى في مدرج الإعلاميين.

وأعلن الفريق الجزائري عدم تحمله أي مسؤولية عما أسماه فوضى مدرج الإعلاميين، مبدياً عزمه القوي على مواجهة التلاعبات التي من شأنها زعزعة وضرب استقرار النادي، كما تعهد بمقاضاة أمام المؤسسات المختصة والمحاكم الجزائرية، جميع الأشخاص الذين تم التعرف عليهم بوضوح في الصور ومقاطع الفيديو التي بحوزته، وخاصة المسير السابق لنادي وفاق سطيف، الذي يطمح بجدية للحصول على منصب عمل داخل النادي، في إشارة واضحة إلى حسان حمار.

وأوضح مولودية الجزائر أنه سيخاطب وزارة الشباب والرياضة، و«كاف»، والاتحاد الجزائري لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين، وسيقدم شكوى ضد الأشخاص الظاهرين في الصور ومقاطع الفيديو على مستوى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة الجزائرية، من أجل تعويض الضرر المعنوي والمالي الذي لحق به بسبب هذه التصرفات غير المسؤولة وغير المقبولة.