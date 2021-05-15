آمال آينتراخت «في مهب الريح»!

جلسينكيرشن (رويترز)

تلقت آمال آينتراخت فرانكفورت في التأهل لدوري أبطال أوروبا ضربة قوية بخسارته 3-4 في ملعب شالكه الذي تأكد هبوطه اليوم، لتصبح فرصة آينتراخت في المربع الذهبي بدوري الدرجة الأولى الألماني معلقة بخيط رفيع.

ويحتل آينتراخت المركز الخامس برصيد 57 نقطة متأخراً بنقطة واحدة عن بروسيا دورتموند والذي يواجه ماينز غداً «الأحد». ولو انتصر دورتموند سيضمن مكانه في المربع الذهبي قبل الجولة الأخيرة.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى دور المجموعات بدوري الأبطال. وانتفض آينتراخت بعدما منح كلاس يان هنتلار التقدم لشالكه بعد ربع ساعة عندما تابع ركلة الجزاء التي أنقذها الحارس، وأدرك أندريه سيلفا التعادل في الدقيقة 29 ثم جعل إيفان نديكا النتيجة 2-1 بعد 6 دقائق من الاستراحة، لكن شالكه، متذيل الترتيب، أحرز ثلاثة أهداف في 12 دقيقة عبر بليندي إدريسي وفلوريان فليك وماثيو هوبي.

وأضاف البرتغالي سيلفا هدفه الثاني ليحقق رقماً قياسياً لآينتراخت بهدفه 27 في الدوري هذا الموسم متفوقاً بهدف واحد على رقم بيرند هولتسنباين الذي حققه في موسم 1976-1977، لكن ذلك لم يكن كافياً إذ عزز شالكه آمال غريمه دورتموند في المركز الرابع.