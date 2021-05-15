كومان: برشلونة لم يستسلم!

برلين (د ب أ)

دافع الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة عن أداء فريقه في الموسم الحالي، مشيراً إلى أن النادي «الكتالوني» لم يستسلم في الصراع على لقب الدوري الإسباني.

وتعادل برشلونة 3-3 مع مضيفه ليفانتي الثلاثاء الماضي وقبل جولتين من نهاية الموسم يتأخر بفارق أربع نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، علماً بأنه سيلاقي سيلتا فيجو غداً «الأحد».

وقال كومان: لم نستسلم، لقد سجلنا عودة مثيرة كلفتنا الكثير من الجهد، أتلتيكو والريال أيضاً فقدا نقاطاً، إنها حقيقة أننا أهدرنا فرصة كبيرة بخسارتنا على ملعبنا أمام غرناطة بهدفين لهدف في نهاية الشهر الماضي، لكننا نتحدث عن مباراة واحدة.

وأضاف: من المهم أن تؤمن وتواصل، تحاول الفوز ويكون لديك أمل، فرصتنا في التتويج ضئيلة، لكن مازال هناك فرصة وعلينا الفوز في مباراتينا.

وتابع: في آخر أسبوعين شعرت بسوء المعاملة، لقد فزنا بلقب الكأس، نجحنا في تعويض تأخرنا بفارق 12 نقطة. وختم بالقول: بالنظر إلى الصحافة في الأيام الأخيرة، فقد ألمحت إلى أننا قمنا بمهمة سيئة للغاية وأنا لا أتفق مع هذا.