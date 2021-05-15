زيدان: لا أفكر في مصيري مع ريال مدريد!

برلين (د ب أ)

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أنه لا يعرف ما سيحدث فيما يخص مستقبله مع النادي «الملكي»، لكنه لم يفعل الكثير للرد على الشائعات المحيطة برحيله الوشيك.

ويمتد عقد زيدان مع الريال حتى نهاية الموسم المقبل، لكن أثيرت تكهنات حول نهاية ولايته الثانية مع الفريق حتى في حالة التتويج بلقب الدوري الإسباني. ويحتل الريال المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد المتصدر قبل جولتين من نهاية الموسم.

وقبل ملاقاة أتلتيك بيلباو غداً «الأحد»، أكد زيدان أنه لا يفكر في مستقبله، ولكن كل ما يشغل باله هو حفاظ الريال على لقب الدوري الإسباني.

وقال زيدان: لن أجيب، الأمر ممل بسبب ما أقوله دائماً، إنها الحقيقة أنا لا أعرف ما سيحدث.

وأضاف: أنا هنا بالفعل، سنلعب غداً ولا أفكر حالياً في المباراة الأخيرة، ولا أعرف أي شيء آخر، أي شيء قد يحدث، إنه ريال مدريد. وأضاف: ربما هناك اعتقاد بأنني سأرحل لأنني أتحمل مسؤولياتي أو أرحل بسبب تعقد الأمور.