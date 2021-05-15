القدر يحرم إبراهيموفيتش من «يورو»!

ستوكهولم (أ ف ب)

سيغيب نجم هجوم منتخب السويد زلاتان إبراهيموفيتش البالغ 39 عاماً عن نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم بسبب إصابة في ركبته، بحسب ما أعلن الاتحاد السويدي للعبة اليوم.

وقال المدرب ياني أندرسون في بيان: تحدثت مع زلاتان إبراهيموفيتش وللأسف أبلغني، أن الإصابة ستمنعه من المشاركة في كأس أوروبا الصيف المقبل، وبالطبع هذا خبر محزن، خصوصاً لزلاتان، لكن أيضاً بالنسبة لنا.

وأعلن نادي ميلان الإيطالي، أن اللاعب يحتاج إلى فترة علاج لركبته اليسرى المصابة تمتدّ حتى ستة أسابيع، ما سيحرمه المشاركة في دور المجموعات في كأس أوروبا المؤجلة حتى الصيف المقبل.

وكان زلاتان تعرّض لإصابة بركبته قبل أسبوع، وقد أظهرت فحوص الخبراء الطبيين السبت حاجته للعلاج لمدة ستة أسابيع. وقرّر المهاجم المخضرم العودة عن اعتزاله الدولي في مارس الماضي، بعد خمس سنوات من ابتعاده عن المنتخب الاسكندنافي، لكن القدر وقف حائلاً أمام رغبته.

وتفتتح السويد مشوارها في البطولة القارية في 14 يونيو ضد إسبانيا في إشبيلية، قبل أن تلعب ضد سلوفاكيا وبولندا في دور المجموعات.

وأمام المدربين حتى 1 يونيو لتقديم لوائحهم من 26 لاعباً لكل منتخب، بعد هذه المهلة، بمقدورهم تبديل أي لاعب بحال إصابته وتعرضه لمرض شديد قبل المباراة الأولى.

وأصيب إبراهيموفيتش الأحد الماضي في اللقاء الذي فاز به ميلان على غريمه يوفنتوس 3-0 في معقل الأخير ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي، وترك الملعب في الشوط الثاني إثر احتكاك مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت.

وكان «إبرا» جدّد عقده للتو مع ميلان لموسم إضافي حتى يونيو 2022. وأظهر التلفزيون الإيطالي صوراً لإبراهيموفيتش في نهاية المباراة، وهو واقف على حافة الملعب، وقد ضمد ركبته اليسرى محتفلاً بفوز«روسونيري» الكبير على «السيدة العجوز».