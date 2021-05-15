شرطة جلاسكو تدعو جماهير رينجرز إلى الرحيل!

لندن (د ب أ)

وصلت آلاف من جماهير فريق رينجرز الاسكتلندي إلى ملعب «إيبروكس»، وأطلقوا مشاعل زرقاء وحمراء قبل أن يحصد الفريق أول ألقابه في الدوري الإسكتلندي منذ عشر سنوات.

وهتفت الجماهير عندما غادر اللاعبون الحافلة قبل مواجهة أبردين اليوم، حيث دعتهم الشرطة إلى التفرق، وتحمل مسؤولياتهم الشخصية.

وبعد رفع الكأس، يتوقع أن يذهب المئات إلى قلب مدينة جلاسكو، حيث أعلنت رابطة مشجعي «يونيون بيرز» عن خطة للسير من ملعب المباراة لساحة جورج. وأضاف حمزة يوسف، وزير العدل في الحكومة الاسكتلندية، أن الأمر الحاسم بالنسبة للجماهير هو تحمل مسؤولياتهم الشخصية خلال جائحة فيروس كورونا.

وكتب يوسف على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: بينما توجد الشرطة بشكل مكثف في ملعب «إيبروكس»، وفي أنحاء المدينة، يتعلق الأمر في النهاية الأمر بالمسؤولية الشخصية، إذا كنتم تجمعتم، يجب أن تتفرقوا، خاصة في ضوء ما أعلن اليوم في جلاسكو بشان فيروس كورونا.

وانتقدت الحكومة الاسكتلندية في وقت سابق رد رينجرز بعد أن احتشد الآلاف خارج المعلب وفي ساحة جورج في اليوم الذي توج فيه الفريق بلقب الدوري مطلع مارس الماضي.