محمد بن هزام: مباراة للمتعة والاحتفال بالبطل

العين (الاتحاد)

أكد محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، أن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، هو أفضل ختام لموسم 2020-2021، والذي كان واحداً من أفضل المواسم التي شهدتها كرة الإمارات بشهادة الجميع.

وقال إن النهائي توفرت له أفضل الظروف والأسباب بوصول شباب الأهلي والنصر صاحبا أقدم وأشهر «الديربيات»، إلى المباراة النهائية على حساب بقية المنافسين، ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد رئيس الاتحاد وجه بتنظيم احتفالية تتناسب مع أهمية البطولة الغالية على قلوب الجميع، باسمها الكبير ومكانتها الرفيعة، ليس فقط لتبقى في ذاكرة بطلها الذي سيتوج بكأسها، وإنما أيضاً للاحتفاء بالجمهور الذي سيعود مجدداً إلى مدرجات ستاد هزاع بن زايد، من بعد غياب لأكثر من عام، بسبب ظروف مواجهة وباء «كوفيد- 19»،

وأكد ابن هزام أن قرار عودة الجمهور جاء في وقته ليكمل بهجة الاحتفال بالمناسبة الوطنية، ووعد الجمهور بأن يكون حفل الختام ممتعاً وعامراً بالفقرات المبتكرة وغير العادية.

وناشد ابن هزام الجمهور الذي سيحضر المباراة الالتزام بكل تعليمات البروتوكول الصحي، حتى تكتمل كل أسباب الاستمتاع بالمناسبة التاريخية، وحتى تستمر التجربة في تصفيات آسيا المقبلة، ودعم «الأبيض» في مبارياته المصيرية المقبلة، ودعا جمهور الناديين للتفاعل مع الحدث والاستمتاع بفقرات حفل الختام، التي روعي فيها أن تكون مبتكرة وممتعة لكل من يشاهدها، وتحفز لاعبي الفريقين لتقديم مباراة قوية تعكس التطور الذي بلغته كرة الإمارات، وتتماشى مع شعارها والاسم الكبير الذي تحمله الكأس الغالية، متمنياً التوفيق للجميع، مؤكداً أن الفريقين بطلان طالما وصلا إلى المباراة النهائية للبطولة.

واختتم تصريحه بتوجيه الشكر لكل الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد والرعاة الذي أسهموا في نجاح الموسم الكروي، كما شكر أعضاء فريق العمل الذي عمل في الأيام الماضية على مدار الساعة، لتوفير كل أسباب النجاح لمهرجان حفل ختام الموسم.