دياز: التركيز والشجاعة والمبادرة مفاتيح «النصر»





معتصم عبدالله (دبي)

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر، على طموحات فريقه الكبيرة في الفوز بلقب كأس رئيس الدولة أمام منافسه شباب الأهلي، في المواجهة المرتقبة مساء غدٍ الأحد بالعين، وقال: المباراة تتويج لمجهود موسم، ونتمنى أن يظهر النهائي بالشكل الذي يليق بالمسابقة، وإن يحالفنا التوفيق، لافتاً إلى السعادة الكبيرة بالتواجد في محفل النهائي وخوض مباراة ختام موسم 2020 - 2021 على «الملعب الجميل» استاد هزاع بن زايد. ولخص مدرب «العميد» الطامح لتحقيق أول ألقابه مع الفريق، مفاتيح التفوق في النهائي في ثلاث نقاط أساسية، قائلاً: مفاتيح النجاح في المباراة تتلخص في التركيز، الشجاعة، وأخذ المبادرة، ولدي الثقة في الفريق وفي اللاعبين للظهور بالشكل المطلوب. وشدد دياز على «السيناريو المختلف» لمباراة النهائي المرتقبة، عن آخر مواجهتين أمام شباب الأهلي بالخسارة بركلات الترجيح 4-5 بعد التعادل السلبي في نهائي كأس الخليج العربي، والخسارة 2-3 في الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي، حيث قال: في مباراة نهائي كأس الخليج العربي، تأثر أداء الفريق بالطرد، ولكننا ظهرنا بشكل جيد للغاية، بدليل عدم تفوق المنافس في ظل النقص العددي لفريقي لنحو ساعة كاملة، وسنحت لنا الفرصة للحسم من ركلات الترجيح بالتقدم مرتين ولم نوفق. وحول خسارة المواجهة الأخيرة في الدوري، قال: فضلنا إراحة قلبي الدفاع وعدم الزج بهم في التشكيلة الأساسية تجنباً للإنذارات والإيقاف بالغياب عن نهائي الكأس، ولكن في المقابل تبدو الاستعدادات جيدة للغاية، والنهائي المرتقب سيكون بسيناريو مختلف عن المواجهتين الماضيتين أمام المنافس ذاته، رغم الغيابات، وذلك عطفاً على التركيز العالي للاعبين. وعبر مدرب النصر عن سعادته بعودة الجماهير إلى ملاعب الإمارات بعد غياب طويل بداعي جائحة «كورونا»، وقال: تسمية الجمهور باللاعب رقم 12 لم تأتِ من فراغ، والحضور الجماهيري مؤثر للغاية ويضيف حماساً ونديةً للمباريات، وهو أمر سعيد قطعاً لنا كجهاز فني أو حتى على صعيد اللاعبين. ولفت دياز إلى رغبة فريقه بالقتال حتى «الرمق الأخير»، مضيفاً: نتطلع إلى إظهار شخصيتنا الحقيقية في النهائي، ونعمل في ذات الوقت على وضع الخطوط العريضة لمستقبل «الأزرق» ببناء فريق قوي قادر على المنافسة ومعانقة لقب الدوري في الموسم المقبل. من جانبه، ذكر الدولي الجزائري مهدي عبيد لاعب وسط «العميد»، أن مباراة النهائي المرتقبة أمام شباب الأهلي تمثل الكثير للفريق ككل، وله على الصعيد الشخصي في أول مواسمه مع «العميد»، وقال: الفوز باللقب يمنحنا نفساً جديداً في الموسم المقبل، وتجاربي السابقة في ملاعب الأوروبية تساعدني لتقديم الأفضل بمساعدة الفريق لفرض إيقاعه في النهائي، لافتاً إلى رغبته الجادة في الاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل.